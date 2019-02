Achtung, Verwarnung: Diese Zettel verteilte die Stadt Herford an Falsch-Parker in der Salzufler Straße. Foto: Moritz Winde

Herford (WB/mor). Weil die Salzufler Straße derzeit saniert wird , kommen die Anwohner mit ihren Autos nicht in die Garagen. Viele parken deshalb in dem abgesperrten Baustellenbereich. Die Stadt Herford hat am Freitag Verwarnungen verteilt.