Herford (WB/mor). Das ZDF hat die Ausstrahlungstermine für das neue, wöchentliche Upcycling-Format »Mach was draus!« mit dem Herforder Designer Oliver Schübbe bekannt gegeben. Die erste der bisher fünf aufgezeichneten 45-Minuten-Sendungen wird am Sonntag, 24. März, um 14 Uhr gezeigt.

Moderiert wird die Show von Eva Brenner (»Zuhause im Glück«). Und darum geht’s: Fast jeder hat ein Lieblingsstück im Keller oder auf dem Dachboden, von dem man sich nicht trennen kann, aber für das man auch keine Verwendung mehr hat.

In einem Wettbewerb stellen sich die Designer der Herausforderung, aus diesen Objekten echte Hingucker zu schaffen. Aber nur wer die Kandidaten von seiner Entwurfsidee in Sachen Design und Preis überzeugt, darf das jeweilige Stück auch umgestalten. In der Werkstatt des Designers geht es dann um die Umgestaltung, verbunden mit vielen Tipps und Anregungen zum Selbermachen für die Zuschauer.

Oliver Schübbe: »Ich bin gespannt, wie die Sendung bei den Zuschauern ankommt. Mir hat es auf jeden Fall riesig Spaß gemacht.«