Von Moritz Winde

Dan Geffert – so heißt der 29-Jährige mit richtigem Namen – sagt, er plane seit einiger Zeit, das Podest der Statue zu besprühen. »Das ist eine coole Sache. Weil es sich um ein zeitgenössisches Museum handelt, passt es gut zu meiner Kunst.« Der Gelsenkirchener hat bereits vor tausenden Zuschauern auf dem Summerjam-Festival in Köln gesprayt. Aufgeregt sei er nicht, es sei eine Ehre.

Keine Angst vor großen Aufgaben: Sponk will die vier Meter hohe Tupac-Säule besprayen. Foto: Winde Keine Angst vor großen Aufgaben: Sponk will die vier Meter hohe Tupac-Säule besprayen. Foto: Winde

In den vergangenen Monaten hatte Sponk so viel um die Ohren, dass er sich dem Marta-Projekt nicht habe widmen können. Gerade erst hat er sein Design-Studium an der Folkwang-Universität in Essen abgeschlossen. Die Herforder kennen ihn bereits durch seine Verschönerung der Strom- und Verteilerkästen. Nun habe er den Kopf wieder frei.

30 Dosen Farbe benötigt

Die neue Aufgabe hat es in sich: »Vor allem die runde Form ist eine Herausforderung. Anders als auf einer Leinwand, kann ich das gesamte Bild nicht überblicken, sondern muss meine Position ändern«, erklärt Sponk. Das steinerne Platteau ist mehr als vier Meter hoch und hat einen Umfang ebenfalls von vier Metern. Insgesamt beträgt die Fläche also 16 Quadratmeter.

Der Profi-Sprayer will jeden Zentimeter nutzen. »Ich werde etwa 30 Dosen Farbe benötigen. Das sind zwölf Liter.« Um alles gut erreichen zu können, wird er von einem Gerüst aus arbeiten. Das Motiv wird er per Beamer auf den Sockel projizieren. Wer ihm zusehen möchte, sei willkommen, sagt Sponk, der vier Tage für die Umsetzung geplant hat.

Ziegelsteine ins Motiv einbinden

Aber was genau zeigt das Motiv, das ab kommender Woche ein Blickfang sein soll? Dan Geffert: »Ich werde die Ziegelsteine des Gebäudes aufnehmen. Außerdem wird der Schriftzug Marta entstehen, den fünf Kugeln durchlöchern. Von genau so vielen Schüssen soll Tupac getroffen worden sein.« Der Musiker gilt immer noch als einer der erfolgreichsten US-Rapper. Er wurde 1996 in Las Vegas mit 25 Jahren ermordet.

Seit 2005 erinnert im Marta-Eingangsbereich auf einem Sockel eine von Paolo Chiasera geschaffene Statue an Tupac. Die Skulptur, die in den Jahren 2003 bis 2005 entstand, trägt den Namen »Tupacproject«.

Marta-Sprecherin Daniela Sistermanns: »Wir freuen uns, dass die Säule ein neues Erscheinungsbild bekommt. Genau so ist es auch vom Künstler gewollt.« Eine Erlaubnis für sein Graffiti braucht Sponk nicht, allerdings hat er keine Garantie, wie lange sein Werk zu sehen sein wird.