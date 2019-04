Geht es nach dem Wunsch der Grünen, dann soll es Steingärten in Zukunft in Herford nicht mehr geben. Stattdessen sollen nicht bebaute Grundstücksflächen »gärtnerisch« angelegt werden. Die Stadt verschenkt derzeit bunte Blumenmischungen – so lange der Vorrat reicht. Foto: dpa

Von Ralf Meistes

Herford (WB). Blumenbeete statt Kies, Rasen statt Pflaster: Die Herforder Grünen wollen, dass es wieder mehr blüht in privaten Gärten. »Deshalb fordern wir eine bauplanungsrechtliche Regelung, die dem Trend versiegelter Vorgärten entgegenwirkt«, sagt Ratsherr Herbert Even (Die Grünen).

Komplett gepflasterte oder gekieste Beete vor Häusern sollen per Satzung verboten werden. Weniger Blütenpflanzen und Wildkräuter bedeuteten zugleich weniger Insekten. Schließlich würden Bienen und Schmetterlingen die Nahrungsquellen entzogen, wenn in den heimischen Gärten anstatt Tulpen und Osterglocken nur noch Betonstelen stehen.

Auswirkungen auf das Mikro-Klima

Darüber hinaus wirke sich der Trend zu parkplatzähnlichen Vorgärten auch auf das Mikroklima einer Stadt aus. Für den Bau- und Umweltausschuss, der am 9. Mai tagt, haben die Grünen nun einen entsprechenden Beschlussantrag formuliert.

Festlegung im Bebauungsplan

Demnach soll bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen festgelegt werden, dass »die flächige Abdeckung von gärtnerisch anzulegenden Flächen mit Mineralstoffen (Kies, Wasserbausteine o.ä.) oder Kunststoffen – außer für Wege und Zufahrten – wirksam auszuschließen ist«. Mit anderen Worten: Das Anlegen von so genannten Stein- oder Schottergärten soll nicht mehr möglich sein.

Vielmehr seien nicht bebaute Grundstücksflächen »gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten«, heißt es in dem Beschlussvorschlag. Dieser Passus bedarf noch einer Präzisierung. Das weiß auch Herbert Even. »Uns Grünen geht es aber zunächst einmal darum, eine Richtung vorzugeben.«

Keine Gartenpolizei

Dass die Einhaltung dieser Satzung nur schwer zu kontrollieren ist, weiß auch das langjährige Ratsmitglied der Grünen. Schließlich wolle man bei der Stadt keine Gartenpolizei installieren. Und doch gehe es mit dem Antrag auch darum, das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für das Problem Insektensterben zu schärfen. »Außerdem haben wir in einzelnen Bebauungsplänen bereits in der Vergangenheit eine entsprechende Festlegung getroffen. Jetzt wollen wir eine Regelung für alle künftigen Fälle, bei denen Bebauungspläne aufgestellt oder geändert werden«, betont Even.

Er kenne die Vorbehalte gegen den Antrag. Even ist bewusst, dass einige Hauseigentümer argumentieren werden, dass sie ihren eigenen Grund und Boden doch so gestalten könnten, wie sie es für richtig hielten. »Das trifft aber schon heute nicht zu«, hält Even dagegen. Schließlich lege die Stadt im Bebauungsplan auch fest, wie viel Fläche bebaut werden dürfe.

50.000 Euro zusätzlich für öffentliche Flächen

Für die Schaffung von Blühstreifen auf städtischen Flächen hat eine Ratsmehrheit auch für dieses Jahr erneut 50.000 Euro bereit gestellt, so Even.

Seit 2016 sät die Stadt auf Verkehrsinseln an der Mindener Straße, Berliner Straße, am Westring so wie an weiteren Straßen unterschiedliche Wildblumen ein. »Darauf haben wir aus der Bevölkerung eine sehr positive Rückmeldung erhalten«, sagt SWK-Geschäftsführer Wolfgang Rullkötter.

Auch in dieser Woche ist die Blütenmischung, die rund 40 Blumenarten enthält, auf den Mittelstreifen verteilt worden. »Die Blumen blühen zu unterschiedlichen Zeiten, so dass auf den Grünstreifen bis zum Herbst immer etwas blüht«, sagt Günter Freese von der SWK. 1500 Quadratmeter Fläche versorgt die SWK so im Stadtgebiet. Hinzu kommt, und das ist neu, eine 2500 Quadratmeter große Fläche auf dem Friedhof Ewiger Frieden. Auch hier sollen Wildblumen wachsen. Und schließlich kümmert sich die SWK noch um 6500 Quadratmeter städtischer Fläche entlang von Äckern, an denen Wildkräuter gepflanzt werden.

Stadt verschenkt Blumenmischungen

Die Stadt Herford verschenkt einjährige bunte Blumenmischungen. Unter dem Motto »Herford blüht auf« wird die Blumensamen-Mischung in zwei Größen angeboten: Für zwei Quadratmeter und für 15 Quadratmeter.

Die Mischungen sind bunt und locken während der Blütezeit viele Insekten und auch Vogelarten an. 35 Blumenarten sind in der Blumenmischung enthalten, darunter Klatschmohn, Ringelblumen, Schleierkraut, Sonnenblumen und Kornblumen.

Die Blumenmischung gibt es, solange der Vorrat reicht, in der Information im Rathaus. Für die kostenlosen Blumenmischungen hatte der Rat im Haushaltsbegleitbeschluss 5000 Euro eingestellt.