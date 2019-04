Von Bärbel Hillebrenner

In ihrem gemeinsamen Entwurf zum Haushalt hatten die Kreistagsfraktionen der SPD, der Grünen, der Linken und Freien Wähler gemeinsam beantragt, dass Eltern mit einem Jahreseinkommen bis zu 30.000 Euro nichts für den Kita-Besuch ihrer Kinder bezahlen müssen. Mehrverdiener sollten dagegen mit einer zusätzlichen Höchststufe von 100.000 Euro Jahreseinkommen in die Staffelung mitaufgenommen werden. Mit der neuen Satzung hat der Kreistag dafür in seiner letzten Sitzung diese Änderungen auf den Weg gebracht.

Beitragsfrei bis 30.000 Euro

»Die Gebührensatzung soll sozial gerecht und familienfreundlich gestaltet werden«, war das Ansinnen der vier Fraktionen. Sichergestellt werden soll außerdem, dass Kinder aus einkommensschwachen Familien Zugang bekommen zu frühkindlicher Bildung. Deshalb wurden die Einkommensgrenzen entsprechend angehoben.

Der beitragsfreie Besuch der Kindertagesstätten als auch die Nutzung der Kindertagespflege für Eltern mit einem Einkommen bis zu 30.000 Euro gilt unabhängig vom vereinbarten Betreuungsumfang und Alter der Kinder.

Glatte statt krumme Beiträge

Zusätzlich wurden in den Einkommensgruppen die Beträge übersichtlicher angepasst. »Bisher waren es krumme Gebührenbeträge in den Einkommensgruppen, was noch auf die Umstellung von D-Mark auf Euro zurückzuführen ist«, sagte Kreisjugendamtsleiter Burkhard Michler. Um die Tabelle praxistauglicher zu gestalten, wird in Zukunft mit glatten Zahlen bei den Elternbeiträgen gerechnet.

Für Kommunen, die kein eigenes Jugendamt haben, übernimmt der Kreis die Jugendhilfeplanung und setzt damit auch die Gebührensatzung fest; er ist nicht Träger der Einrichtungen. Er muss aber dafür sorgen, dass jedes Kind einen Kita-Platz erhält. Zuständig ist der Kreis für neun Kitas in Enger und neun in Spenge, zwölf in Hiddenhausen, acht in Kirchlengern und acht in Vlotho sowie fünf in Rödinghausen.