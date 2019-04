Von Karin Koteras-Pietsch

Foto: Helmut Seuffert

Ein paar druckfrische Programme liegen schon im Theater vor. Die restlichen unzähligen Kartons aber wurden gerade geliefert, als Theaterleiter Karl-Heinz Rohlf und Andreas Kornacki, Geschäftsführer der Kultur Herford gGmbh, das Theaterprogramm für die nächste Saison vorstellten. 54 Veranstaltungen mit 79 Aufführungen hält die neue Saison vor, allein elf Mal wird »Hans im Glück« zu Weihnachten für die Kinder gespielt.

»Besonders wichtig für uns ist, dass wir in Kooperation mit der Bundeskulturstiftung das Projekt Tanzland fortführen«, sagte Karl-Heinz Rohlf. Das Tanztheater aus Neustrelitz spiele alle Facetten dieses Bereichs für Kinder und Erwachsene. Dazu werde es Workshops geben.

An den Start geht das neue Programm am 21. September mit »Chaos auf Schloss Haversham«, einer Slapstick-Komödie von Henry Lewis. »Ich habe das Stück ausgewählt, weil es die Geschichte des Theaters erzählt und das Theater von einer anderen Seite zeigt«, erläuterte der Theaterleiter.

Sprechtheater

Das Solo-Schauspiel Anne Frank wird wegen des großen Erfolgs im Vorjahr erneut gezeigt. Besonders spannend findet Rohlf den Politthriller »Aus dem Nichts« (8. Oktober) nach dem gleichnamigen Film von Fatih Akin. Das Stück setzt sich mit rechter Gewalt auseinander. Und er weist noch auf »Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde« (7. November) hin, der mit Trickfilmsequenzen ergänzt wird. Besonders am Herzen liege ihm auch die Komödie »Drei Männer im Schnee«, die das Filmtheater Lange & Leder komplett in Schwarz-Weiß hält.

Musiktheater

Seit neun Jahren versucht Rohlf, die Konzertdirektion Schutte mit der Zauberflöte nach Herford zu holen (6. Oktober). »Jetzt ist es uns gelungen. Das Figuren- und Menschentheater ist klein, kommt aber sehr volksnah daher«, schwärmt der Theaterchef. Ebenso freut er sich auf »Best of Dreigroschenoper« (19. November), die Dominique Horwitz mit seiner Live-Band wunderbar umsetzen werde. Und George Gershwins »Ein Amerikaner in Paris« sei eine große Produktion, die in Herford gleich zwei Mal gezeigt werde (7. und 8. Dezember).

Comedy & Kabarett

Auf ein umfangreiches Programm kann Rohlf im Bereich Comedy & Kabarett verweisen. »Hier sind alle dabei, die in dem Bereich etwas auf die Bühne unserer Größenordnung bringen«, sagt er und zählt auf: Hagen Rether, Frank Goosen, Wilfried Schmickler, Bernd Gieseking, Ingolf Lück, Bill Mockridge und Mathias Richling.

Theater für Kinder

Die Kinder können sich auf den kleinen Muck oder Hans im Glück freuen. Für die ganz Kleinen ab drei Jahren wird gleich fünf Mal das Clownstheater »Engelphoniker – Oh du fröhliche« geboten.

Junge Bühne

Das Stück »Flirt« stellt Rohlf im Bereich Junge Bühne besonders heraus. Es ist eine Performance in Laut- und Gebärdensprache. »Das fasziniert mich, das ist mal etwas ganz anders«, meint er.

Kartenverkauf

Abschließend weist Karl-Heinz Rohlf darauf hin, dass feste Abos ab 2. Mai gebucht werden können, über die Karten im Programmheft oder übers Internet . Ab diesem Tag können auch Wahlabos in Auftrag gegeben werden. Gebucht werden kann dann ab 23. Juli. Der freie Verkauf für alle Karten beginnt am 13. August. Die Programme werden ab der kommenden Woche an allen bekannten Stellen ausliegen, 4000 werden an Abonnenten und Kunden verschickt.

Andreas Kornacki versicherte vor dem Hintergrund um die Suche nach einem neuen Spielort für das Theater, dass die nächste und auch die übernächste Saison noch an der Mindener Straße starte.