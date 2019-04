Von Bärbel Hillebrenner

Herford (WB). Manche Autofahrer haben noch den grauen »Lappen«, andere das rosafarbene Faltdokument. Viele besitzen auch die Fahrerlaubnis als Scheckkarte. Für alle aber gilt: Sie müssen ihre Führerscheine umtauschen. Das Straßenverkehrsamt in Kirchlengern sieht schon eine Lawine auf sich zurollen.

Noch ist die Situation in der Behörde überschaubar. »Einige Bürger im Kreis Herford wollen aber tatsächlich schon ihre alten Führerscheine gegen das neue, fälschungssichere Dokument umtauschen und haben entsprechende Anträge gestellt. Manche wollen diese Notwendigkeit einfach hinter sich bringen, denn niemand ist von dem Umtausch ausgeschlossen, egal, welche Führerscheinklasse jemand hat«, sagt Volker Barrmeyer.

Fälschungssicheres Dokument

Der Leiter des Straßenverkehrsamtes in Kirchlengern ist im Moment noch entspannt – obwohl ein Personalmangel in der Führerscheinstelle derzeit zu argen Problemen führt. Grund für die Umtauschaktion ist die Forderung nach einem europaweit einheitlichen, vor allem fälschungssicheren Führerscheindokument ab 2033.

Darüber hinaus werden alle Führerscheine in einer Datenbank erfasst, um Missbrauch zu verhindern. Wichtig für alle: »Eine Prüfung muss man aber nicht machen«, sagt Barrmeyer. Es sei denn, der Autofahrer mache offensichtlich den Eindruck, er könne – vielleicht aus Altersgründen – einen Wagen nicht mehr verkehrssicher lenken.

Geburtsjahr oder Ausstellungstag

Ein Stufenplan schreibt genau vor, wann für den einzelnen Fahrer der Umtausch erledigt sein muss. Bei Führerscheinen, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt worden sind, ist das Geburtsjahr entscheidend für die Frist.

Barrmeyer nennt Beispiele: »Die Jahrgänge 1953 bis 1958 müssen das neue Dokument bis spätestens 19. Januar 2022 haben. Wer zwischen 1971 und 1998 geboren ist, hat noch Zeit bis 19. Januar 2025.« Für alle ab 1999 Geborenen gilt nicht das Geburtsjahr, sondern das Jahr, in dem die Fahrerlaubnis ausgestellt wurde. »Ist das zum Beispiel 2008 gewesen, dann gilt die Frist 19. Januar 2029«, sagt der Chef des Straßenverkehrsamtes.

Servicebüro als zweite Anlaufstelle

Die Staffelung soll zwar einen Ansturm verhindern und auch die Wartezeiten verkürzen. Viele, so Volker Barrmeyer, würden jedoch vermutlich erst »auf den letzten Drücker kommen. Und für diese Lawine müssen wir gewappnet sein.« Derzeit werde diskutiert, ob der Umtausch nicht nur in Kirchlengern, sondern zusätzlich auch im Servicebüro im Kreishaus in Herford getätigt werden könne.

Barrmeyer: »Das wäre für die Mitarbeiter im Straßenverkehrsamt eine enorme Entlastung.« Bei 252.000 Einwohnern im Kreis schätzt der Behördenleiter, dass etwa 130.000 Führerscheine im Umlauf und damit umgetauscht werden müssen.

Persönliche Antragstellung

Der Antrag für den neuen Führerschein muss persönlich gestellt werden. Mitzubringen sind der Personalausweis, ein biometrisches Fotos und der alte Führerschein. Den könne man, so Barrmeyer, zwar als Erinnerung behalten, er werde aber entwertet.

Die Gebühren betragen etwa 25 Euro, ähnlich wie bei den bisherigen Dokumenten. Die neue Plastikkarte ist jedoch nicht – wie bisher – dauerhaft gültig. Barrmeyer: »Alle 15 Jahre muss wieder eine neue beantragt werden.« Wer übrigens den Umtausch verschläft und kontrolliert wird, muss – nach jetzigem Stand – zehn Euro zahlen. Für Bus- und Lkw-Fahrer aber wird’s wesentlich teurer.