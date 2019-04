Ratsherr Andreas Gorsler fordert zusammen mit CDU-Stadtverbandschef Klaus Oehler schon seit 2014 einen Fernbushalt in Herford. »Der nächste Fernbus-Halt ist Bielefeld. Aber nicht etwa Bielefeld-Hauptbahnhof, sondern Bielefeld-Brackwede. Mit Verlaub: Da stehst Du aus Berlin oder Köln kommend in der Pampa!«

»Mehr Umsteigemöglichkeiten«

Wenn der Bus stattdessen in Herford hält, profitierten die Passagiere von der besseren Infrastruktur am Bahnhof, kämen vor allem aber mit der Bahn viel besser in die Region. »Der Bahnhof Herford bietet mehr Umsteigemöglichkeiten als Bielefeld«, findet Gorsler. Sogar in die Bielefelder Innenstadt fahre die Bahn öfter von Herford als von Brackwede. Und nach Detmold oder Osnabrück kämen die zumeist studierenden Fernbuspassagiere auch besser. Gorsler: »Je besser die Anschlüsse, desto attraktiver das Gesamtsystem ÖPNV.«

Auch für die Anbieter könnte Herford mit der Umgestaltung einen Vorteil schaffen: » Für die Ruhepausen oder Fahrerwechsel brauche es Stellfläche. Die ist bei normalen Haltestellen oft nicht vorhanden. Wenn diese Aspekte bei der Umgestaltung berücksichtigt werden, wäre Herford einmal mehr von regionaler Bedeutung«, sagt Andreas Gorsler.