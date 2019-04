Von Peter Schelberg

Zum großen Festumzug durch die Innenstadt werden bis zu 2000 Teilnehmer erwartet, teilt Sylvia Czentarra-Thies, SG-Vizepräsidentin und Sprecherin des Organisationsteams, auf Anfrage mit.Die Reihe der Veranstaltungen startet am Freitag, 4. Oktober, um 11 Uhr mit einem Empfang des Bürgermeisters im Rathaus. Um 15 Uhr tagt der Hauptausschuss des Westfälischen Schützenbundes. Um 19.30 Uhr beginnt der Hanseabend für geladene Gäste in der Markthalle.

Ein Baum wird gepflanzt

Am Samstag, 5. Oktober, beginnt der 70. Westfälische Schützentag um ab 7.30 Uhr mit einem Frühstück im Schützenhof. Ab 9 Uhr schließen sich das Landeskinder-, Landesjugend- und Landeskönigsschießen in der Schießsportstätte der SG Herford an. Um 9.30 Uhr wird dann im Stadtpark zur Erinnerung an den Westfälischen Schützentag ein Baum gepflanzt. Um 10 Uhr beginnt die Feierstunde mit dem Einmarsch der Schützenabordnungen, Begrüßung und Grußworten.

Der Delegiertentag des Westfälischen Schützenbundes, an dem Vertreter aller im WSB organisierten Vereine teilnehmen, beginnt um 12.15 Uhr. Mit der Aufstellung der Standarten- und Fahnenträger wird ab 13.15 Uhr der Ausmarsch vorbereitet. Um 15 Uhr treten die Abordnungen der Herforder Schützen und der Gastvereine in der Hammersmith-Kaserne (Schumannstraße) an. Nach Eröffnung und Grußworten ist dort gegen 15.30 Uhr die Proklamation des neuen Landeskönigs vorgesehen.

Umzug mit 2000 Teilnehmern

Der große Festumzug mit bis zu 2000 Teilnehmern startet mit den Musikkapellen um 16 Uhr auf dem Stiftberg. Von der Hammersmith-Kaserne aus marschieren die Schützen über Stiftbergstraße und Lübberstraße zum Alten Markt, von dort aus via Bäckerstraße und Elisabethstraße zum Rathaus.