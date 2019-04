Herford (WB). Das Superwetter über die Osterfeiertage hat den Schaustellern richtig in die Karten und Kassen gespielt. »Bei so einem Bombenwetter kommen die Menschen natürlich in Scharen, das ist doch klar. Insofern sind wir alle mit unseren Geschäften zufrieden«, sagt Michael Lohmeyer, Sprecher des Schaustellervereins.

Erfolgreiche Veranstaltung

Zwar seien in den letzten Tagen der Osterkirmes einige Regentropfen heruntergekommen, aber das habe keine großen Auswirkungen auf den Erfolg der Veranstaltung gehabt.

Seit Ostersamstag und bis gestern waren die Schausteller mit ihren Karussells, ihren Spiel-, Speisen- und Getränkebuden in der Herforder Innenstadt präsent. Die extravaganten und rasanten Highlights gab es nicht. »Wir haben auf traditionelle Karussells wie den Musikexpress, den Break-Dancer, das Riesenrad und den Auto-Scooter gesetzt. Es sind Fahrgeschäfte für die ganze Familie«, sagt Lohmeyer. Und Jugendliche hätten auf einer Kirmes immer ihren Spaß.

Kirmes-Bummel und Shopping

Wie immer hätten durch den innerstädtischen Standort sowohl die Kirmesbetreiber als auch der Einzelhandel voneinander profitiert. Michael Lohmeyer: »Wer einkaufen geht, bummelt auch über die Kirmes und umgekehrt.« Diese Möglichkeit hätten insbesondere auswärtige Besucher genutzt.

Straßensperrung wird aufgehoben

Klagen über Staus durch gesperrte Straßen hätten die Schausteller nicht gehört. »Die meisten haben sich an die Umleitungen gewöhnt, auch wenn es im Berufsverkehr sicher Wartezeiten gegeben hat. Aber es sind doch immer nur ein paar Tage«, so Lohmeyer. Heute morgen, am Montag, sind die Straßen wieder frei: Noch in der Nacht wurden die Buden und Karussells wieder komplett abgebaut.