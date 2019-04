Von Karl-Hendrik Tittel

Herford (WB). Mit vereinten Kräften klappt’s am besten: Während das Vater-Sohn-Gespann Jakob und Daniel Töws die Sitzbänke aus dem Weg räumt, bringt Andreas Görzen mit der Kehrmaschine das Pflaster vor den Umkleiden auf Vordermann – rund 35 Ehrenamtliche machen das Freibad Elverdissen fit für die Saison.

Putzen bei Bilderbuch-Wetter

Es ist ein Aprilvormittag wie aus dem Bilderbuch und die Sonne lässt das frische Wasser im Nichtschwimmerbecken funkeln. Das gegenüberliegende 50-Meter-Becken ist noch nicht befüllt. Dies sowie weitere technisch relevante Arbeiten werden Mitarbeiter der Stadtwerke Herford in Kürze erledigen. Für alle anderen Saisonvorbereitungen ist der Freibadverein zuständig, unter dessen Regie der erste Frühjahrsputz am Samstag wie am Schnürchen verläuft.

59.000 Badegäste im Sommer 2018

»Genau 720 Mitglieder haben wir jetzt, so viele wie noch nie«, sagt Vorstandsmitglied Werner Zur-heide. Ebenso vortrefflich fielen mit rund 59.000 Gästen die Besucherzahlen im Supersommer 2018 aus. »Das war das beste Ergebnis seit Jahren, und wir hoffen, dass auch in dieser Saison viele Menschen den Weg zu uns finden.«

Saison vom 11. Mai bis zum 8. September

Bald schon geht’s los: Am 11. Mai startet die Freibadsaison im Herforder Süden und wird bis zum 8. September dauern. Bis zum Auftakt gibt es noch eine Menge zu tun. Wie in den Vorjahren wird der Freibadverein von der Mennoniten-Brüdergemeinde Bielefeld, die das Bad für ihre Tauffeste nutzt, unterstützt. »Man hat schon gut zu tun, aber gemeinsam macht es Spaß«, sagt der 13-jährige Robin, der mit dem gleichaltrigen Martin hartnäckiges Unkraut aus den Beeten entfernt.

Laub in Beutel gestopft

Auch im Eingangsbereich setzt man auf Teamwork. »Davon werden wir heute sicherlich knapp zehn Stück befüllen«, sagt Edwin Schönke, während er das von Heinrich Hein und Jonas Kliewer zusammengekehrte Laub in einen großen Müllbeutel stopft.

Neuer Ballfangzaun

Fugen auskratzen, Müll aufsammeln, Ausstattung kontrollieren, den Sand des Volleyballfeldes, das dank der Anregung eines Badegastes nun erstmals über einen Ballfangzaun verfügt, lockern, Äste stutzen und vieles mehr: Die rund 35 Freiwilligen haben ordentlich zu tun. »Heute schaffen wir nicht alles, den Rest erledigen wir beim zweiten Putztermin am kommenden Samstag«, sagt Zur-heide, der sich freut, dass es in diesem Jahr wieder die normalen und nicht die verkürzten Öffnungszeiten des vergangenen Jahres geben wird. Weitere Infos: