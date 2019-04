Von Hartmut Horstmann

Die Gedanken sprudeln

Theo Schaefer, 71 Jahre jung, malt und notiert seine Gedanken, aus denen er selbst eingebundene Bücher macht. Zu jedem Thema, um das es im Gespräch über seine Bilder geht, steht er auf und schreitet zum Bücherregal. Schaefers jeweilige Sicht der Dinge ist da auf vielen Seiten nachzulesen.

Und das letzte Buch scheint noch lange nicht geschrieben zu sein – unablässig sprudeln die Gedanken. Und da er sich nach seiner Zeit am Vlothoer Weser-Gymnasium seit sechs Jahren als Rentner voll und ganz der Kunst widmen kann, sind seinem Schaffen keine Grenzen gesetzt.

Viele neue Bilder

Im August werden Arbeiten von ihm im Lichthof des Kreishauses gezeigt. Theo Schaefer geht von etwa 30 Gemälden aus – wie viele von ihnen erstmals zu sehen sein werden, steht noch nicht fest, denn noch ist seine Produktion nicht abgeschlossen.

Mit dem Phänomen der Pop-Art beschäftigt sich Schaefer schon lange. Allerdings interessierte den 71-Jährigen früher eher die formale Ebene. Der Künstler spielte mit Zitaten, baute seine Bilder zum Teil wie Collagen auf.

Dass ein Politiker in Schaefers Pop-Universum eine Rolle spielen könnte, war damals unwahrscheinlich. Doch die neue inhaltliche Ebene, die der einstmalige Kunstlehrer für sich entdeckt hat, schlägt sich in den Arbeiten in neuen Facetten der Wirklichkeit nieder. Schaefer will nicht einfach Konsum-Artikel im typischen Pop-Art-Stil reproduzieren, sondern künstlerisch Kante zeigen. »Meine Bilder haben Inhalte«, sagt er. Um die eigenen Arbeiten von der aus seiner Sicht »aussagefernen Pop-Art« abzugrenzen, spricht er von Pop-Symbolismus.

Pakt mit dem Teufel

Jedes Bildelement erhält eine Bedeutung. Der Schlüssel, den Superman Trump in der Hand hält, steht für den Willen, die USA abzuschotten. Der Struwwelpeter erinnert an die konservativ-autoritäre Pädagogik, die Löcher auf der USA-Fahne sind vordergründig Golf-Löcher, es könnten aber auch Einschusslöcher sein – Stichwort Waffenlobby.

Wenn Schaefer die privaten Fernsehsender erwähnt, spricht er von »Angeboten zur Verblödung«. Einen Pakt mit dem Teufel scheinen die Geissens eingegangen zu sein, indem der Maler die Quotenstars im Höllen-Whirlpool baden lässt. Bleibt abzuwarten, welche Motive bis zur Ausstellung im Kreishaus noch hinzukommen.