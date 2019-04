Der alte Mercedes rollte nach einem Unfall in Herford weiter über die Fahrbahn, bis er an einem Weidezaun zum Halten kam. Foto: Polizei Herford

Von Florian Weyand

Herford (WB). Während einer Oldtimer-Rallye ist es am Sonntag in Herford zu einem Unfall gekommen. Drei Fahrzeuge waren darin verwickelt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 81.000 Euro.

Oltimer-Weserberglandfahrt Fotostrecke

Foto: Jürgen Gebhard

Gegen 13.50 Uhr kam es zu dem Verkehrsunfall auf der Mindener Straße. Drei historische Wagen fuhren als Teilnehmer einer Oldtimer-Rallye in Fahrtrichtung Saarstraße. Ein 63-jähriger aus Hannover verlangsamte seine Fahrt, um in die Alte Heerstraße abzubiegen. Hinter dem schwarzen Vacel-Vega fuhr ein historischer Bulli, der seine Fahrt ebenfalls verlangsamte um ebenfalls links einzubiegen. Als drittes Fahrzeug in der Reihe fuhr ein weißer Mercedes SL.

Beim Überholvorgang kam es zum Zusammenstoß

Der 68-jährige Fahrer überholte die beiden vor ihm fahrenden PKW. Dabei kollidierte er mit dem schwarzen Oldtimer, der sich bereits im Abbiegevorgang befand. Nach dem Unfall stieg der Fahrer des Mercedes Cabriolets aus. Das wertvolle Fahrzeug rollte anschließend über die Fahrbahn weiter, bis es an einem Weidezaun zum Halten kam.

Dabei verletzte sich die im Wagen sitzende 69-jährige Beifahrerin leicht. Vor Ort versorgten Rettungskräfte die Betroffenen und transportierten die Insassen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Zwei Autos mussten abgeschleppt werden

Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Mindener Straße kurzfristig gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 81.000 Euro.