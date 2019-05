Helene Grass (links) und Dr. Stella Ahlers im Jeanslager an der Bielefelder Straße: Am 25. Mai verwandelt sich das Lager ab 18 Uhr in einen Literaturort. Für die »Wege durch das Land« gibt es wegen der großen Nachfrage 100 zusätzliche Karten. Foto: Hartmut Horstmann

Herford (WB). Zehntausende Jeanshosen hat die Ahlers AG in den 70er und 80er Jahren in die DDR geliefert. Daher liegt es nahe, im Jeanslager des Unternehmens eine Lesung aus dem Roman »Die neuen Leiden des jungen W.« zu veranstalten. Denn dessen Handlung spielt in der DDR und Jeans nehmen eine wichtige Rolle ein.

»Die neuen Leiden des jungen W.«

Die Geschichte mit den DDR-Jeans erzählt Dr. Stella Ahlers, Vorstandsvorsitzende der Ahlers AG, im Zusammenhang mit der Ankündigung einer Veranstaltung. Erstmals beteiligt sich das Unternehmen an den »Wegen durch das Land«. Und da die ersten Karten sofort verkauft waren, sind die Verantwortlichen froh, eine Erweiterung des Kontingents um 100 Karten mitteilen zu können.

Dass auch die neuen Karten schnell unters Volk gebracht werden – davon ist Helene Grass, künstlerische Leiterin der »Wege«, überzeugt. In Richtung Pressevertreter sagt die Tochter des Nobelpreisträgers Günter Grass: »Drucken Sie einfach ein Foto von Max von der Groeben!«

Der Schauspielstar (»Fack ju Göhte«) wird am 25. Mai bei Ahlers aus Ulrich Plenzdorfs »Die neuen Leiden des jungen W.« lesen. In der ersten Hälfte der 70er Jahre erschienen, habe sich der Roman in der DDR schnell zum Kultbuch entwickelt, sagt Grass. Der Autor kritisiere die gesellschaftlichen Umstände, in denen sich die Jugend nicht entwickeln könne.

Jeans-Prosa in Ostdeutschland

Eine große Bedeutung kommt dabei den Jeans zu – denn sie standen wie im Westen für Aufgebehren. Es habe in der DDR sogar eine so genannte Jeans-Prosa gegeben, sagt Grass. Eine Jeans-Prosa mit Verbindung nach Herford: Viele der Hosen stammen von Ahlers. Stella Ahlers vermutet, dass pro Jahr 20.000 bis 30.000 Jeans in die DDR geliefert wurden. Mit Funktionären gab es seinerzeit viele Gespräche. Den DDR-Vertretern seien die Jeans nicht geheuer gewesen, erinnert sich Ahlers.

Doch die Hoffnung, die Jugend für den Staat einzunehmen, war größer als aller Zweifel. Folglich wurden die Ahlers-Jeans in den DDR-Intershops verkauft. Dass Jeans umstritten waren, weiß die Vorstandsvorsitzende auch aus der eigenen Firmengeschichte: »Mein Großvater wollte nicht, dass wir Jeans herstellen.«

Bestseller-Autor Lukas Rietzschel

Für die Beteiligung an »Wege durch das Land« spricht aus ihrer Sicht der Reiz, eine Lesung in Industrieräumen und nicht nur in Schlössern zu veranstalten. Bekanntlich hatte im vergangenen Jahr eine Veranstaltung in der Firma Wemhöner stattgefunden.

400 Zuhörer finden im Jeanslager an der Bielefelder Straße Platz. Als Bestseller-Autor konnte Lukas Rietzschel (»Mit der Faust in die Welt schlagen«) gewonnen werden. Das Debüt des Görlitzers handelt vom Rechtsradikalimus im Osten. Für Musik sorgt der Hip-Hopper Flowin IMMO.

Karten für die Lesung am Samstag, 25. Mai, ab 18 Uhr können unter Telefon 05231/3080210 erworben werden