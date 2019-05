Von Bernd Bexte

»In Ostwestfalen nennt man das wohl ›frickeln‹«, erklärt Annette Klinkert, was die Teilnehmer einer »Maker Faire« verbindet. Mit ihrer Agentur für Wissenschaftsagentur (city2science), beheimatet in einer stilvollen Villa Unter den Linden, veranstaltet die Herforderin die erste »Maker Faire« in OWL. Das ist ein Messe, auf der die Besucher spannende Erfindungen, packende Mitmach-Experimente und kuriose Aufführungen erleben. In größeren Städten sind diese Veranstaltungen bereits etabliert.

Mitmachen erwünscht

Die Idee zu dieser Mischung von Wirtschaftsmesse, Science-Festival und Do-it-yourself-Treffen stammt, wie so vieles, aus den USA. »Weltweit gibt es bereits 770 ›Maker Faires‹«, erläutert Klinkert. Sie hat sich die Lizenz für den geschützten Begriff für die Region gesichert. Schließlich hat sie in diesem Bereich viele Jahre Erfahrung, hat einst beim Aufbau des Bielefelder Wissenschaftsfestivals »Geniale« mitgemacht und bereits mehrere »Maker Faires« im Ruhrgebiet ausgerichtet.

Esther Rüßler, Annette Klinkert und Klaus Meyer (v.l.) laden zur »Maker Faire« ein. Foto: Bexte Esther Rüßler, Annette Klinkert und Klaus Meyer (v.l.) laden zur »Maker Faire« ein. Foto: Bexte

200 Erfinder, Bastler, Existenzgründer und Unternehmen werden am ersten Juniwochenende nach Herford kommen – aus Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien und sogar Brasilien. »Der Güterbahnhof wird zum kreativen Ideenlabor«, sagt Projektleiterin Esther Rüßler. Insbesondere jungen Menschen sollen für Technik, Wissenschaft und den lustvollen Umgang mit Materialien und Werkzeugen begeistert werden. Denn Mitmachen ist angesagt. Bei zahlreichen Workshops können die Besucher selbst mitschrauben, basteln oder designen: etwa aus Kartons, Pappröhren und Styropor Landschaften bauen, auf die dann zuvor am Computer animierte Fabelwesen projiziert werden.

3000 Besucher erwartet

»Anfassen und ausprobieren sind bei der ›Maker Faire‹ wichtig. Das Programm richtet sich an die ganze Familie«, erläutert Rüßler. »Im Prinzip ist das so etwas wie eine Mischung aus High-Tech-Messe und Kindergeburtstag«, ergänzt Klinkert.

Aussteller kommen aber auch aus der Region, unter anderem die 3D-Druck/Smarthome-AG des Friedrichs-Gymnasiums. Der Verein Energie-Impuls OWL, Mitveranstalter des Festivals, lädt zum Bau zweier Solar-Bobbycars ein, die sich am Ende ein Showrennen liefern werden. »Jeder kann mitmachen«, sagt Vorsitzender Klaus Meyer. Heimische Unternehmen und Hochschulen unterstützen die Veranstaltung, zu der etwa 3000 Besucher erwartet werden. »Bei entsprechender Resonanz wollen wir das dann jährlich machen«, kündigt Klinkert an. Infos und Online-Tickets unter www.makerfaireowl.de