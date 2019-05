Von Sophie Hoffmeier

Eingeladen nach Herford waren am Wochenende alle Besitzer und Freunde von Fahrzeugen der Adler-Werke.

Und so tummeln sich am Samstag Teilnehmer aus ganz Deutschland, Holland und der Schweiz am Sportpark mit ihren Maschinen der Marke Adler. Alle Fahrzeuge sind in einer langen Schlange bis zum Vereinsheim aufgereiht, während sich ihre Fahrer für die 100-Kilometer-Fahrt zum Hubschraubermuseum Bückeburg bereitmachen.

Es geht nicht um Schnelligkeit

Im Abstand von zehn Minuten starten sie ihre Tour, denn je nach Modell kann eine andere Höchstgeschwindigkeit erreicht werden. »Im Schnitt fahren die Motorräder 70 bis 80 Stundenkilometer.

Der Sprinter schafft es auf 120 Stundenkilometer. Aber um Schnelligkeit soll es nicht gehen«, erzählt Frank Steinbarth, Vorsitzender des Motorveteranen-Sport-Clubs Herford.

»Wir wollen gemeinsam die Landschaft genießen.« Er freue sich, dass das Treffen so gut angenommen werde, mache sich jedoch Sorgen um die Zukunft seines Hobbys: »Unter den Helmen steckt so mancher grauer Kopf. Wir hoffen sehr, dass die Jugend noch nachrückt.«

Einer der Teilnehmer am Adler-Treff ist Michael Hölscher aus Hamm mit seinem Adler-Modell MB250. »Ich wurde in Frühpension geschickt und war dazu verdonnert, auf dem Sofa zu sitzen. Irgendwann dachte ich mir Müßiggang ist aller Laster Anfang und entschied mich für dieses Hobby«, berichtet der 73-Jährige.

Leidenschaftliche Bastler

Als gelernter Kfz-Schlösser habe sich das Schrauben angeboten: »Es fordert körperlich und geistig, was es zu einem intensiven und guten Hobby für mich macht.« Im Sommer kann er mit seinen zwei Motorrädern fahren und im Winter werde dann eben geschraubt.

Reinhold Strunk ist ebenfalls leidenschaftlicher Bastler. Der Leverkusener ist mit seiner Adler M100, Baujahr 1950, vor Ort. Das besondere an der Maschine ist der Zweizylinder-Motor – Marke Eigenbau. Mit ihm bekommt Strunks Motorrad mehr Leistung. Bis auf 70 Stundenkilometer schafft er es.

Die Adler M100 ist nur eine der fünf Maschinen, die der Hobbybastler zu Hause stehen hat. »Alle sind angemeldet, weil jede ein anderes Fahrgefühl vermittelt«, betont der 75-Jährige.

An der Adler-Maschine gefalle ihm so gut, dass sie wie ein Mofa zu fahren sei. »Mein älterer Bruder hatte 1951 so eine Maschine. Das habe ich nie vergessen und mir 1993 selber eine gekauft«, berichtet Strunk.