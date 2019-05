Von Hartmut Horstmann

Am 19. Juni erscheint »Sennegrab«, der 19. Krimi des 42-Jährigen. In Herford wird Schlennstedt sein Buch am 27. September in der Buchhandlung Otto vorstellen, bereits am 18. September gibt es eine Lesung in Bielefeld.

Toter Lokalpolitiker

Zum Inhalt: Zwischen Weinreben am Johannisberg wird die Leiche eines Bielefelder Lokalpolitikers aufgefunden. Die Ermittlungen führen dazu, dass sich das Geschehen im Laufe des Romans stärker in Richtung Senne verlagert – wo die Polizei Tatverdächtige vermutet.

Und zwischendurch immer wieder Herford, denn die Hauptfigur, Kommissar Jan Oldinghaus, wohnt am Neuen Markt. Zudem ist er oft auf dem Bauernhof seiner Eltern zwischen Herford und Bielefeld zu Gast.

Mehr will der Autor vor dem Erscheinen des Krimis nicht verraten. Überraschungen sind also zu erwarten – wobei die Tatsache, dass das Buch überhaupt erscheint, Überraschung genug ist. Schließlich hatte der in Lübeck lebende Autor vor zwei Jahren angekündigt, einen Familienroman schreiben zu wollen.

Einige Kapitel seien auch fertig, sagt Schlennstedt. Doch merkte er schnell, dass ihm die Arbeit nicht so locker von der Hand ging: »Bei jedem Satz habe ich dreimal überlegt, ob ich ihn schreiben soll.«

»111 Orte« in immer neuen Auflagen

Anders im Krimi, wo er sich zuhause fühle: »Hier geht es um den Plot und die Spannung, und nicht so sehr um das Sprachliche.« Eine gewisse Schreibgeschwindigkeit ist für ihn zwingend notwendig – schließlich arbeitet Schlennstedt als Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens in der Hafen- und Logistikbranche. Ein zeitintensiver Job – und es erstaunt, in welcher Taktung er einen Feierabendkrimi nach dem anderen veröffentlicht.

Hinzu kommt für den Emons-Verlag die Buchreihe »111 Orte«, bei der sich Jobst Schlennstedt hier die Arbeit mit seiner Ehefrau Alexandra aufteilt. Als besonders erfolgreich habe sich der Führer für Ostwestfalen-Lippe entwickelt: »Es gibt immer neue Auflagen und der Verlag hat fast 20.000 Bücher davon verkauft.«

Rechtsradikalismus schwieriges Thema

Als neue Idee schwebt dem Autor vor, einen 111-Orte-Reiseführer speziell für Kinder zu schreiben. Ostwestfalen böte sich hier an – überhaupt hat der Autor wieder Gefallen an OWL-Themen gefunden. Leicht ins Grübeln war er nach der Veröffentlichung des Krimis »Dorfschweigen« gekommen. Das Buch handelt vom Rechtsextremismus in einem fiktiven Dorf in Lippe. Aus heutiger Sicht habe er politische Entwicklungen vorweggenommen, sagt der Autor. Aber: »Bei den Lesungen habe ich gemerkt, dass es ein schwieriges Thema war.« Dann lieber ein toter Kommunalpolitiker!