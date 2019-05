Spenge/Bünde (WB/ram). Es flossen reichlich Tränen gestern im Verhandlungszimmer des Amtsgerichts Herford. Nicht beim 30-jährigen Angeklagten, sehr wohl aber bei dessen Ehefrau und deren Patentante. Denn der Angeklagte Thomas D. (Name geändert) aus Enger war im Oktober vergangenen Jahres in die Wohnung der Patentante in Bünde eingebrochen und hatte unter anderem 1600 Euro in bar mitgehen lassen.

Patentante der Ehefrau bestohlen

Und das, als die Patentante auf Hochzeitsreise war. Für diese und eine weitere Tat verurteilte das Schöffengericht unter Vorsitz der Richterin Alea Blöbaum den 30-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung. Außerdem muss der Familienvater 60 Stunden soziale Dienste leisten.

Angeklagter räumt Taten ein

Zwei Taten wurden Thomas D. am gestrigen Verhandlungstag zur Last gelegt, und er räumte beide ein. So ist er im September vergangenen Jahres in die Gaststätte Moor-Ranch in Spenge eingedrungen und hat dort zwei Laptops, Bargeld in Höhe von 3300 Euro und einen kleinen Safe gestohlen, in dem sich noch einmal 700 Euro befunden haben sollen. Thomas D. war zu dem Zeitpunkt bei der Moor-Ranch beschäftigt.

»Sie wussten dadurch, dass die Dachfenster auf Kipp standen und sie so in das Gebäude gelangen konnten«, sagte Alea Blöbaum. In der Moor-Ranch befand sich ein Tresor, der allerdings schon vorher an einer Stelle aufgeschweißt war, so dass Geldkuverts hineingeworfen werden konnten. Durch diese Öffnung hat der Angeklagte mit einer Zange etwa 20 Geldkuverts gefischt. Etwa 3300 Euro habe er so erbeutet, gab der Angeklagte an. Zudem entwendete er einen kleinen Safe, in dem sich Wechselgeld in Höhe von 700 Euro befunden haben soll.

»Ich war in finanzieller Not«

Er habe aus finanzieller Not heraus gehandelt, erklärte Thomas D. Ein Arbeitgeber, bei dem er vor der Moor-Ranch beschäftigt war, habe ihm sein Gehalt nicht ausgezahlt und so sei er mit der Miete in Rückstand geraten.

Einen Monat später, im Oktober 2018, brach der 30-Jährige dann in die Wohnung der Patentante in Bünde ein. Der Angeklagte wusste, dass sich die Patentante zu dem Zeitpunkt auf Hochzeitsreise befand und vermutete noch Geldgeschenke von der Hochzeit in der Wohnung. Um in die Wohnung zu gelangen, hatte der Engeraner mehrere Dachpfannen entfernt und das Dämm-Material des Daches eingedrückt.

Strafe auf Bewährung

Anschließend erbeutete er 1600 Euro in bar sowie Schmuck und andere Gegenstände. Den Schadensersatz in Höhe von 3331 Euro gegenüber der Patentante hatte der 30-Jährige bereits vor Beginn der Hauptverhandlung abgegolten. Zurückzahlen muss er noch das Geld, was er bei der Moor-Ranch entwendet hat. Noch im Gerichtssaal nahm der 30-Jährige das Urteil an.