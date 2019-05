Von Sophie Hoffmeier

Selfstorage – so nennt sich das Konzept von modernen Lagerräumen in der Innenstadt. Auf 2.500 Quadratmetern in der Waltgeristraße 62 können hier nun die eigenen Habseligkeiten eingelagert werden. Schilder mit Aufschriften wie »Parkstraße«, »Schlossallee« und »Opernplatz« weisen den Weg durch die langen, von Türen gesäumten Gänge. Sie sind hell und freundlich gestaltet.

An den Seiten stehen Leitern und kleine Transportwagen. Die Viertel sind nach Straßen aus dem Brettspiel Monopoly genannt. Nur noch ein Mosaik mit Kakaobohnenpflückern am Eingang erinnert daran, dass es sich hier um das Gelände der ehemaligen Schokoladenfabrik Gieselmann & Wille handelt.

Renovierung dauerte sechs Monate

»Wir haben hier ein Gebäude mit geschichtlichem Hintergrund. Darauf haben wir bei der Planung geachtet, auch wenn es keine Auflagen vom Denkmalschutz gab«, erklärt Architekt Volker Barthelmes. Sechs Monate hat die Renovierung in Anspruch genommen Die genauen Investitionskosten verrät Oliver Jackl nicht, es handele sich aber um einen siebenstelligen Betrag.

Sammel- und Familienerbstücke sicher lagern

Das Grundstück wurde schon vor langer Zeit von dem Herforder Traditionsunternehmen Eratex aufgekauft – ursprünglich, um das Kerngeschäft zu erweitern. Doch nun hat sich das Unternehmen für eine andere Verwendung entschieden. »Eigentlich gibt es solche Angebote eher in großen Städten«, erklärt Jackl. »Aber es ist ein Thema, das immer mehr im Kommen ist.«

Der Bedarf an individuellen Lösungskonzepten sei heutzutage groß: »Die Lebensumstände können sich schnell verändern und daraus entstehen neue Bedürfnisse. Der Umzug in eine kleinere Wohnung, eine Trennung oder eine Hausauflösung sind nur wenige Beispiele.« Da die gesamte Anlage konstant auf 12 Grad gehalten werde und sich die Luft in den Räumen alle zwei Stunden erneuere, biete sich der Stauraum außerdem für diejenigen an, die ihre Sammel- und Familienerbstücke sicher und trocken lagern wollen.

Knapp 350 Räume- und Fächer

Erste Anfragen hat Jackl bereits erhalten: »Da war zum Beispiel ein Herr, der für seine E-Bikes eine sichere Lagermöglichkeit sucht.« Knapp 350 Räume- und Fächer stehen für solche Zwecke auf drei Etagen zur Verfügung. Sie sind Zylinderschlössern gesichert. Außerdem gibt es für die Inhaber eines Lagerraumes einen Code für den Eintritt.

Das Größenspektrum der Räume gehe dabei von einem bis zu 20 Quadratmetern, sagt Jackl: »Wir schauen erst, was eingelagert werden soll, und finden dann die richtige Box.« Die Mindestmietdauer beträgt vier Wochen. Mit zwei Wochen Vorlaufzeit kann der Lagerraum gekündigt werden. Für die Mieter hat die Anlage 365 Tage im Jahr, jeweils von 6 bis 22 Uhr geöffnet.