George Kochbeck im heimischen Studio am Steinhuder Meer: Obwohl der größte Teil der Filmmusik am Computer entsteht, spielt das Klavier eine wichtige Rolle. Der 63-Jährige kommt vom Jazzrock.

Von Hartmut Horstmann

George Kochbeck, der in einem kleinen Ort am Steinhuder Meer lebt, kann auf etwa 350 Filmvertonungen zurückblicken. Entstanden sind diese in den vergangenen 25 Jahren – die Dauer der zu vertonenden Sendungen liegt zwischen 45 und 90 Minuten.

»Brot- und Butterjob«

Zu den bekanntesten Fernsehstoffen des 63-Jährigen zählt die ZDF-Serie Soko Leipzig. Etwa drei Wochen benötigt Kochbeck nach eigenen Angaben für die Vertonung einer Folge: »Ich fange erst an zu schreiben, wenn der Film fertig ist.« Ist der Rohschnitt komplett, wird dieser an den Komponisten weitergeleitet. Um ihm eine Orientierung zu geben, enthält der Rohschnitt Beispielmusik aus anderen Filmen. »So zeigt der Regisseur, welche Stimmung er in den einzelnen Szenen für angemessen hält«, sagt Kochbeck.

24 Folgen enthält eine Soko-Staffel, zu acht Teilen steuert er die Musik bei. Der gebürtige Gütersloher, der den Komponisten Eberhard Schoener als wichtigsten Lehrer nennt, bezeichnet das Komponieren von Filmmusik als seinen »Brot- und Butterjob«. Dabei falle das direkte Honorar eher gering aus: »Das meiste Geld verdiene ich mit den Autorenrechten, denn die Serie Soko Leipzig zum Beispiel wird auch in anderen Ländern gezeigt.« Daher sei es gut, dass es die GEMA gebe.

Orchester meist zu kostspielig

Was das Komponieren angeht, so sieht es bei Dokumentationen anders aus als bei Krimis. Im besten Fall könne er die Musik schreiben, bevor der Film fertig sei, sagt der 63-,Jährige. Drehbuch, Gespräche mit dem Regisseur und einzelne Bilder müssen ausreichen, um die Imaginationskraft in Gang zu setzen. Seine eigene Rolle sieht Kochbeck als die des Dienstleisters. Wenn dem Regisseur eine andere als die gelieferte Musik vorschwebt, modifiziert der Komponist seinen Beitrag – ganz einfach. Doch zum Glück passiert dies nicht allzu häufig.

Die meisten Filmmusiken entstehen in Kochbecks Studio am Computer. Zwar hält er das von ihm Komponierte in Noten fest, aber der Einsatz eines Orchesters ist meist zu kostspielig. Seine künstlerische Selbstverwirklichung findet er eher in Projekten wie dem Elisabeth-Oratorium – was sich der Komponist einiges kosten lässt: »Das Geld, das ich mit der Filmmusik verdiene, gebe ich für Elisabeth wieder aus.«

Kurze Schnipsel

Ein Unterschied zur Filmmusik ergibt sich bereits aus der Aufführungssituation. Beim Oratorium schreibe er für ein Ensemble, für Menschen, die singen oder bestimmte Instrumente spielen, sagt Kochbeck. Da der Komponist das Ensemble selbst zusammenstellt, kann er die Arrangements zielgenau auf die Akteure abstimmen.

Ein weiterer Unterschied betrifft die Länge der musikalischen Passagen. Während die Filmmusik meist aus kurzen Schnipseln besteht, die zum Tempo eines Krimis passen müssen, sind im Oratorium instrumentale Fünf- bis Zehnminuten-Stücke möglich. Dies sei schon eine größere Aufgabe, räumt Kochbeck ein. Gelinge es, eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen, stelle sich ein Flow ein. Eine große Hilfe findet er im Fundus der eigenen Kompositionen. Hier kann er auf Filmmusiken zurückgreifen, die zum Thema passen – beispielsweise, indem der Stoff in der gleichen Zeit spielt.

Ein weiterer Punkt, der die Arbeit am Oratorium auszeichnet, hat mit der Recherche zu tun. Beim Krimi sieht Kochbeck den Rohschnitt und legt los. Anders bei einem historischen Stoff: »Bevor ich mit dem Schreiben beginne, setze ich mich intensiv mit dem Thema auseinander.«

Oratorium für Bückeburg

Als ein Glücksfall für das Oratorium bezeichnet er die Mitarbeit von Michael Girke. Der Publizist, der auch eine Ausstellung über Elisabeth kuratiert hat, erwies sich als »Geschichtslexikon«.

Der eigene Fundus, aus dem er für das Oratorium schöpft, hat mit seinem Zugang zu religiösen Themen zu tun. Von einem Geistlichen war der Musiker einst gefragt worden, ob er zum 400. Geburtstag der Bückeburger Stadtkirche etwas schreiben könne. Ein großes Oratorium entstand – und es führte zu einer weiteren Anfrage, in deren Folge der Komponist die Musik für die Reihe »Der Luther-Code« schrieb. Kochbeck war im religiösen Kontext angekommen – wie das Elisabeth-Oratorium eindrucksvoll beweist.

Neuauflage am 1. Juni

Eine Neuauflage des Singspiels »Von den Leidenschaften der Seele – Die Geschichte der Tochter des Winterkönigs« gibt es am 1. Juni ab 20 Uhr im Stadttheater. Karten sind erhältlich im Theaterbüro, Telefon 05221/50007.

Bis auf zwei Ausnahmen wirkt das Premieren-Ensemble mit. Anlass des Oratoriums war der 400. Geburtstag der Herforder Äbtissin Elisabeth von der Pfalz im Jahr 2018. Sie zählte zu den gebildetsten Frauen ihrer Zeit, so stand sie in Briefkontakt mit René Descartes.

George Kochbeck hat die Musik geschrieben beziehungsweise fremde Songs arrangiert. Der Komponist, aus Gütersloh stammend, begann als Jazzrock-Musiker. Im Pop-Funk-Bereich war seine spätere Band Georgie Red beheimatet. Heute lebt er vor allem als Filmkomponist.