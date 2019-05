Von Hartmut Horstmann

NWD-Konzertgänger der Region werden den 26-Jährigen noch nicht erlebt haben. Bisher hat Heyward das hiesige Orchester nur bei zwei Konzerten in Amsterdam und Viersen dirigiert – und das offenbar mit großer Begeisterung auf Seiten der Musiker. Das Orchester habe gegenüber der NWD-Leitung den Wunsch geäußert, mit Jonathon Heyward Gespräche aufzunehmen, sagt Geschäftsführer Christian Becker. Zu dem Zeitpunkt der beiden Konzerte stand bereits fest, dass der Vertrag mit dem derzeitigen Chefdirigenten Yves Abel nicht verlängert wird. Der Kanadier leitet das Orchester seit 2015. Einmal sei der Vertrag bereits verlängert worden und ein Wechsel daher völlig normal, sagt der Geschäftsführer.

Wunsch des Orchesters

Der Wunsch des Orchesters ist wichtig, die Entscheidung allerdings muss von der Mitgliederversammlung des NWD-Trägervereins getroffen werden. Und die erfolgte am Montag.

Wenn Jonathon Heyward seine Stelle als NWD-Chefdirigent antritt, ist er so alt wie seinerzeit Andris Nelsons. Der Lette nutzte die NWD als Sprungbrett für eine Weltkarriere, die ihn bisher unter anderem als Wagner-Dirigent nach Bayreuth und zum Gewandhausorchester nach Leipzig führte. Auch Jonathon Heyward soll bei der NWD die Chance bekommen, ein künstlerisches Profil zu entwickeln. Bei den zwei Konzerten habe er sich als vielseitig erwiesen, was für ein Orchester wie die NWD wichtig sei, sagt Becker. Gelegenheit, den Zukünftigen am Pult zu erleben, sollen Konzertgänger im Februar erhalten: Dann wird er als Gastdirigent sein erstes Abo-Konzert dirigieren.

Vertrag voraussichtlich im Sommer unterzeichnet

Voraussichtlich im Sommer kommenden Jahres soll der Vertrag unterzeichnet werden. Um dem Dirigenten den Wunsch des Orchesters unterbreiten zu können, hatte sich die NWD-Führung mit ihm in Süddeutschland getroffen. Heyward wohnt in London und arbeitet als Assistent des Chefdirigenten Sir Mark Elder am Hallé-Orchester in Manchester.