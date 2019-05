Von Moritz Winde

Herford (WB). Es war vermutlich nur reines Glück, dass niemand schwer verletzt wurde: Ein Streit unter drei Jugendlichen ist am Mittwoch auf dem Schulweg eskaliert. Einer der jungen Männer im Alter von 16, 17 und 17 Jahren zog nach Angaben der Polizei eine Gaspistole. In dem Gerangel soll mindestens ein Schuss gefallen sein – mitten auf der Wiesestraße.

Der Vorfall ereignete sich gegen 8 Uhr kurz hinter der Kreuzung mit der Johannisstraße. Ob sich die Schüler zufällig begegneten oder zwei von ihnen dem anderen auflauerten, versuchen die Ermittler derzeit zu klären.

Zu einem möglichen Motiv wollte sich Polizeisprecher Uwe Maser nicht äußern. Nach Informationen dieser Zeitung sollen die beteiligten Familien seit längerem verfeindet sein. Sind sie polizeibekannt oder vorbestraft? Auch zu dieser Frage nahm der Behördensprecher keine Stellung.

Eine Lehrerin der nahe gelegenen Geschwister-Scholl-Realschule – mindestens einer der Jugendlichen besucht diese Einrichtung – alarmierte die Polizei, als sie die sich prügelnden Jungs auf offener Straße sah. Die Schlägerei muss dann außer Kontrolle geraten sein.

Wem gehört die Waffe?

Uwe Maser bestätigte, dass seine Kollegen vor Ort eine Gaspistole gefunden hätten. Die Waffe sei sichergestellt worden. Da alle Beteiligten – zwei von ihnen kommen aus Herford, einer aus Bad Salzuflen – minderjährig gewesen seien, hätte niemand die Gaspistole mit sich führen dürfen. Stichwort: illegaler Waffenbesitz. Maser: »Es wird zu klären sein, wem die Gaspistole gehört.«

Übrigens: Auch der Schuss aus einer Schreckschusspistole kann tödlich enden. Das Führen von Schreckschusswaffen erfordert außerhalb der eigenen Wohnung, Geschäftsräumen oder des befriedeten Besitztums seit dem 1. April 2003 einen Kleinen Waffenschein.

Der reine Besitz, Erwerb und Transport ist jedoch ab dem Vollenden des 18. Lebensjahres gestattet. Das Schießen mit einer Schreckschusspistole bleibt trotz eventuellem Vorhandensein des Kleinen Waffenscheins nur auf dem befriedeten Besitztum zulässig, wenn dabei keine Lärmbelästigung erzeugt wird.

Als die ersten Streifenwagen am Tatort eintrafen, ergriff ein 17-Jähriger die Flucht. Polizisten konnten ihn kurze Zeit später in seiner Wohnung in der Herforder Innenstadt festnehmen.

Die Beamten sollen die Wohnung durchsucht haben. Sie nahmen den Schüler mit aufs Revier. Aus dem Gewahrsam wurde er von seinem Anwalt geholt. Er habe keinen Grund für ein Festhalten gesehen, erklärte Christian Thüner. Sein Mandant sei am Oberkörper verletzt worden – und zwar durch einen Biss.