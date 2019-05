Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Von Bratwurst-Glöckle in der Radewig bis zum Hallenbad in den Werregärten: Um Erinnerungen an Verschwundenes geht es in einem Film, für den Stadtführer Mathias Polster Zeitzeugen sucht. Einblicke gibt er bei einem VHS-Vortrag am 28. Mai.

Erinnerungen aus dem Alltag

Einiges weiß der Stadtführer bereits über Herford. Seit 1990 lebt der 60-Jährige in der Stadt – was jedoch auch erahnen lässt, in welch großem Maße der Mann aus Sachsen auf die Hilfe der Bürger angewiesen ist. Schließlich geht es darum, die Stadtentwicklung in den Jahren von 1940 bis 2000 ins Bild zu setzen. Für Kameraarbeit und Filmschnitt zeichnet der Bünder Norbert Kaase verantwortlich, der auch am jüngst erschienenen Vlotho-Film mitgewirkt hat.

Was haben Sie gedacht, als Sie zum ersten Mal den Kaufhof betreten haben? Was waren Ihre Gedanken, als Sie erfuhren, dass das Hallenbad abgerissen wird? Welche Gefühle verbinden Sie mit dem ersten Theaterbesuch? Dies sind mögliche Fragen, auf die Polster Antworten erhofft.

Wichtig ist: Ein Film über die Stadtentwicklung besteht nicht nur als spektakulären Themen. Vielmehr setzt er im Alltag der Menschen an, in dem, was sie zu unterschiedlichen Zeiten beschäftigt hat. Zum Beispiel Bratwust-Glöckle am Fürstenauplatz. »Wenn die Leute daran denken, fangen sie an zu weinen«, sagt Mathias Polster. Bratwurst-Glöckle sei absoluter Kult gewesen.

Zeitzeugen zum Gymnasiums-Abriss gesucht

Wenn Polster für historische Bratwürste und Hähnchen schwärmt, die er als Zugezogener selbst nie gegessen hat, entsteht sogar beim Zuhörer ein Hungergefühl. Diese Begeisterungsfähigkeit überträgt sich auch auf andere Menschen – so dass die Filmemacher nach einem ersten Zeitzeugen-Aufruf »in einigen Bereichen bereits superversorgt sind«.

Viele und genaue Erinnerungen haben die alten Herforder an die großen Themen wie Kriegsende oder Hochwasser. Dass das Erlebte unauslöschbar ist, war zu erwarten. Etwas vage sehen derzeit noch die Beiträge zum Abriss des Friedrichs-Gymnasiums aus. Dass die Menschen, die darüber reden, mit bewegtem Herzen dabei sind, hat der Stadtführer immer wieder erfahren. Gesucht würden aber Personen, die sich genau an Details erinnern können.

Überhaupt hoffen Polster und Kaase auf Zeitzeugen, die von Dingen zu erzählen wissen, die sie für den Film bisher nicht unbedingt auf der Agenda haben. »Es geht um das, was den Menschen wichtig war und ist«, sagt der Stadtführer – und bemüht sich, eigene Wertungsmuster auszuklammern.

Alte Filme werden digitalisiert

Dabei setzen die Verantwortlichten auch auf bewegte Bilder. Polster verspricht: »Wer uns alte Filme zur Verfügung stellt, erhält diese auch in digitalisierter Form zurück.« Zur Einstimmung wird am Dienstag unter anderem ein alter Film über den Aufbau des Brunnens auf dem Neuen Markt gezeigt. Zudem gibt es Fotos und Erläuterungen. Der Vortrag in der VHS-Aula beginnt um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Wer mehr wissen will, erreicht Polster unter Tel. 0173/5342090 – oder per E-Mail an mpolster-herford@web.de.