Dr. Detlev Scholz und seine Patientin Heike Bostel-Hebenstreit schauen sich gemeinsam die Bilder von ihrer Operation an. Dr. Scholz hat bei der 58-Jährigen einen Magentumor per Endoskop entfernt. Die Methode ist erst seit wenigen Wochen zugelassen. Foto: Karin Koteras-Pietsch

Von Karin Koteras-Pietsch

Erstmals hat Dr. Detlev Scholz, Chefarzt der Inneren Medizin am Mathilden Hospital, jetzt ein Operationsverfahren angewandt, bei dem alles das nicht mehr nötig ist: die Magenvoll­wand­resektion.

Erste Patientin aus Hiddenhausen

Die erste Patientin, bei der Scholz das neue Verfahren angewandt hat, ist Heike Bostel-Hebenstreit. Die 58-Jährige ist selbstständig, führt eine Fahrschule in Hiddenhausen, als sie erste Beschwerden bekommt. »Vor gut eineinhalb Jahren«, so berichtet sie, »spürte ich ständig einen Druck im Magen, vor allem im Sitzen.« Irgendwann entschloss sich die Hiddenhauserin, das doch einmal abklären zu lassen. Magenspiegelung und Ultraschall-Untersuchung ergaben, dass sich in ihrem Magen ein Polyp oder Geschwür gebildet hatte. Ein Jahr später sollte sie wiederkommen.

Im Herbst vergangenen Jahres suchte sie Dr. Scholz auf. Er wusste schon zu der Zeit, dass das neue Verfahren auf den Markt kommen würde, es nur noch eine Frage der Zeit war. Bereits seit 2014 arbeitet der Gastroenterologe mit der Vollwandresektion, allerdings bislang nur im Dickdarmbereich. Und nun auch im Magen.

Die Kralle bleibt im Magen

Bei diesem Verfahren wird ein Endoskop mit einem speziellen Aufsatz an einem langen Plastikschlauch durch die Speiseröhre in den Magen eingeführt. Die Spitze des Gerätes wird auf den Tumor gesetzt. Dieser wird inklusive dem Stück Magenwand, auf der der Tumor sitzt, in den Schlauch eingezogen. Anschließend wird eine Metallkralle, die ebenfalls vorn am Endoskop sitzt, abgesetzt und damit die Magenwand wie eine Art Abnäher verschlossen.

Anschließend werden mit einer Elektroschlinge, die ebenfalls vorn am Endoskop sitzt, Tumor und Magenwand abgetrennt. Die Metallkralle bleibt als Verschluss im Magen.

Das Endoskop wird aus dem Magen gezogen, der Tumor samt umliegendem Magenwandgewebe zur histologischen Untersuchung weitergegeben. »Der Tumor von Heike Bostel-Hebenstreit hatte einen Durchmesser von zwei Zentimetern. Ein Ergebnis der Untersuchung hatten wir sehr schnell«, sagt der Arzt. Der Pathologe habe bescheinigt, dass der Tumor gutartig war und das Gewebe »im Gesunden« entfernt wurde. Das bedeutet, auch die Magenwand um den Tumor herum ist ohne krankhaften Befund.

Eingriff gut überstanden

Bei Heike Bostel-Hebenstreit, so berichtet der Arzt weiter, habe der Tumor in der Kuppe des Magens ganz in der Nähe der Milz gesessen. »Eine ganz unglückliche Stelle.« Und zunächst sei auch nicht klar gewesen, ob der Tumor gut- oder bösartig sei. »Man muss schon genau hinschauen, ob eine Vollwandresektion nötig ist«, meint Scholz. Eine Alternative wäre allerdings gewesen, den Tumor im Bauch zu lassen. Er hätte aber auf jeden Fall bösartig werden können.

Heike Bostel-Hebenstreit wurde an einem Mittwoch operiert, am darauf folgenden Montag konnte sie schon wieder nach Hause. »Nach der OP war mir etwas abe­lig und ich hatte ganz leichte Halsschmerzen«, erzählt die 58-Jährige. Ansonsten sei es ihr gut gegangen. Die Kralle sitzt heute noch in ihrem Magen, »ich spüre sie aber so gut wie gar nicht.«

Nur 29 Operationen weltweit

Mit dem neuen Verfahren sei der Patientin einiges erspart geblieben. »Ohne die Möglichkeit der Vollwandresektion wäre hier eine Riesen-OP mit großem Bauchschnitt nötig gewesen, da der Tumor an einer derart ungünstigen Stelle saß«, meint der Mediziner.

Dr. Detlev Scholz gehört nach eigenen Angaben »deutschlandweit zu den Medizinern, die die meiste Erfahrung mit diesem Verfahren haben.« Bereits im Herbst habe er gewusst, dass dieses Verfahren kurz vor der Zulassung stehe und für Heike Bostel-Heben­streit genau das richtige sei. Ihr Befund habe es erlaubt, noch wenige Monate zu warten. Anzuwenden sei das Verfahren bei Tumoren bis zu einer Größe von drei Zentimetern Durchmesser.

Bis heute, so berichtet der Chefarzt, gebe es weltweit 29 Fälle, die auf diese Art operiert worden seien. Angewendet werden dürfe die Methode nur von Medizinern, die entsprechende Kurse bei der herstellenden Firma absolviert hätten. Zwei weitere Patienten, bei denen eine Magenvollwandresektion ansteht, stehen bereits im Terminplan von Chefarzt Dr. Detlev Scholz.