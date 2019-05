Von Bärbel Hillebrenner

Herford (WB). Er sieht aus wie ein braver Oberschüler. Völlig harmlos. Und doch raucht der 19-Jährige aus Löhne täglich Hasch, trinkt Alkohol – und die Liste seiner kriminellen Vergehen ist lang. Und nun noch länger: Vor dem Herforder Amtsgericht musste sich der Jugendliche verantworten für die Einfuhr von Drogen – zwar in geringer Menge von nur vier Gramm, aber illegal.

Und weil er seit seinem 15. Lebensjahr immer wieder vor Gericht gestanden hat, gab’s jetzt mal einen deutlichen »Kick«, wie Richterin Dr. Tanja Schwöppe-Funk es formulierte: Der Angeklagte muss eine stationäre Drogentherapie machen und 120 Arbeitsstunden ableisten. Für ihn soll es der Schritt in ein besseres, vor allem drogenunabhängiges Leben sein – was sich der 19-Jährige auch selbst wünscht. »So geht’s nicht weiter für mich«, sagte er vor Gericht.

Kauf in Holland legal

Man möchte es ihm glauben, doch die Sozialprognose der Bewährungshelferin ist derzeit nicht rosig. Es sei mühselig, mit ihm zu sprechen. »Er ist sehr introvertiert.« Die Vertreterin der Jugendhilfe berichtete, dass der junge Mann sich zwar seiner Schuld bewusst sei, er findet aber: »Das ist doch nichts Großes.«

Die Gesetzgebung sieht das anders – im Erwachsenenstrafrecht kann es für Drogeneinfuhr und -handel bis zu fünf Jahre Haft geben. In den Niederlanden hatte der 19-Jährige im Dezember letzten Jahres die Rauschmittel in einem Coffeeshop gekauft – legal, denn in Holland ist das erlaubt. Mit seinem Onkel und einem Kumpel war er dort.

Zoll stoppte den Wagen

Während der Onkel nichts ahnte, waren die vier Gramm Marihuana und Haschisch für ihn und den Freund. Auf der Rückfahrt, kurz hinter der Grenze, wurde der Wagen vom Zoll gestoppt. Schon hier, so berichtete es der Anwalt des Angeklagten, habe sein Mandant keinen Widerstand geleistet und den Besitz der Drogen eingestanden. Versteckt hatte er die Tütchen in seiner Jogginghose, die er noch unter seiner Jeans trug.

Bereits mit 15 Jahren stand der Löhner das erste Mal vor Gericht, wegen Körperverletzung. Jedes Jahr folgte eine neue Straftat: gemeinschaftlicher Diebstahl, Fahren ohne Führerschein, räuberische Erpressung. Seine Schwester, die zur gestrigen Verhandlung mitgekommen war, schüttelte nur den Kopf.

Keine Ausbildung, keine Arbeit

Denn innerhalb der Familie habe es keine Probleme gegeben. Warum also der Abstieg? »Er sei wohl schon in der Schule gemobbt worden und das sei auch später so weitergegangen«, schilderte die Jugendhilfe aus Gesprächen mit ihm. Schon mit 16 bekam er eine Tochter, sie und die Mutter sehe er regelmäßig, sagte er.

Arbeit hat er nicht, eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer nach einem Jahr abgebrochen. Er lebt im Moment bei und von seinen Eltern. Mit einer Therapie will er nun seine Unabhängigkeit beginnen – den Antrag hat er zwei Tage vor der Verhandlung bei der Krankenkasse abgegeben. Nun steht sie sogar im Urteil, mit den 120 Arbeitsstunden. Die Richterin: »Sie haben ja nichts zu tun. Seien Sie froh: Sie sind nur ganz knapp am Arrest vorbeigekommen.«