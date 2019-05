Aliriza Kaya (50) wohnt jetzt in einer Notunterkunft an der Eichenstraße. Unter anderem mangelt es dort an Möbeln. Foto: Bexte

Von Bernd Bexte

Herford (WB). Als das Feuer am Lübbertor richtig durchzündete, stand Aliriza Kaya unter der Dusche. »Sie müssen sofort raus«, habe ihm der Feuerwehrmann zugerufen, der an der Wohnungstür Sturm geklingelt hatte. Seitdem lebt der 50-Jährige in einer Notunterkunft. Besserung ist nicht in Sicht.

Die Eichenstraße am Stuckenberg: In dem kleinen städtischen Haus sieht alles nach einem Provisorium aus. Das Wohnzimmer ist bis auf einen Tisch und zwei Stühle leer. In dem winzigen Schlafzimmer und einem Nebenraum sind wenige Habseligkeiten in Kartons und Plastiktüten deponiert. »Ich wohne hier seit dem 3. April«, sagt Kaya.

Seit Arbeitsunfall linksseitig gelähmt

Damals hatte das Feuer die 15 Wohnungen im Haus am Lübbertor unbewohnbar gemacht . Dort lebte er gut ein Jahr in zwei Zimmern im dritten Stock. Doch jetzt ist alles anders. Kaya hadert mit seinem Schicksal. »Mir geht es hier nicht gut. Und für all das kann ich doch nichts.« Sein größter Wunsch: »Ich möchte wieder eine kleine Wohnung in der Innenstadt haben.«

1995 war der alevitische Kurde mit Frau und Kindern aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Mittlerweile ist er alleinstehend. Er habe bei Wellformat gearbeitet. 2010 sei er nach einem Arbeitsunfall berufsunfähig geworden. Linksseitig

sei er gelähmt, werde nun von einem Pflegedienst unterstützt. Deshalb habe er am Lübbertor auch ein elektrisch verstellbares Bett gehabt. An der Eichenstraße schläft er auf einem schmalen, tiefen Bettgestell. Eine Dusche gibt es nicht, nur eine kleine Badewanne. »Da komme ich nicht rein.« Auch eine Waschmaschine, wie er sie am Lübbertor hatte, fehle.

Fernseher aus alter Wohnung ist weg

All das nimmt Kaya sichtlich mit: »Ich habe auch psychische Probleme.« Eine gesetzliche Betreuerin kümmert sich um ihn. Einen weiteren Rückschlag gab es am Mittwoch: »Ich durfte erstmals wieder in die alte Wohnung. Da war dann nicht nur der Fernseher weg, sondern auch andere Wertgegenstände, etwa ein Notebook.« Ob diese Geräte überhaupt noch brauchbar waren, weiß niemand. Aber für Kaya ist es eine weitere Ungerechtigkeit. Er hat deswegen sogar einen Anwalt eingeschaltet. Hinzu komme: »In meiner jetzigen Wohnung habe ich kein Telefon, keinen Fernseher, kein Internet.«

Waren also Einbrecher im Brandhaus? »Auch aus Wohnungen zweier anderer Mieter sind Fernseher weggekommen«, bestätigt Britta Lehmann, Geschäftsführerin der Wilhelmshof GmbH, Generalmieterin der Wohnungen. Das Haus sei nach dem Brand von einer Fachfirma abgesichert worden. »Sämtliche Schlüssel haben wir längst an den Eigentümer zurückgegeben.« Von ihm war keine Stellungnahme zu erhalten.

Suche nach innenstadtnaher Wohnung

Nachdem Lehmann und Mitarbeiter vor Ostern für die Bewohner Ausweise, Geldkarten und Schmuck aus deren Wohnungen geholt hatten, durften diese jetzt erstmals selbst in das Brandhaus zurück, um sperrigere Sachen zu sichern. Das restliche Inventar kommt jetzt auf den Müll.

Kayas gesetzliche Betreuerin hat Verständnis für dessen Verzweiflung. »Ich möchte aber betonen, dass nach dem Brand die Stadt und der Wilhelmshof vorbildlich geholfen haben«, sagt Cemile Gündogdu aus Bielefeld. Die Versicherung sowie alle weiteren Stellen, von denen Hilfe zu erwarten sei, seien benachrichtigt. »Bis zu einem Ergebnis dauert es aber leider.« Auch sie wünscht sich eine kleine stadtnahe Wohnung für ihren Betreuten. »Dort würde es ihm besser gehen.« Angebote an betreuungen.bielefeld @gmail.com