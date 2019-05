Diese Frauen sind Kämpferinnen: Tanja Kunze (von links), Alice Kortekamp, Christina Sprick und Denise Friedrich leiden seit vielen Jahren unter höllischen Schmerzen. Sie sind an Endometriose erkrankt – der zweithäufigsten gynäkologischen Erkrankung. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Herford (WB). Die Frauen leiden unter brennenden Schmerzen: Kein Wunder also, dass die eiserne Lady in Flammen aufgeht. Das Feuer ist ein Zeichen für die Qualen, die die Patientinnen durchmachen müssen. Gleichzeitig symbolisiert die Figur aber Stärke. Sie trägt ein Schwert und hat Flügel.

Die Schmiedewerkstatt in Herford-Elverdissen ist ein ungewöhnlicher Ort für eine Therapie. Die vier Frauen teilen dasselbe Schicksal. Sie sind an Endometriose erkrankt. Dabei handelt es sich um eine gutartige, chronische Erkrankung. Die Gebärmutterschleimhaut ist am falschen Ort – nämlich außerhalb der Gebärmutter. Das verursacht meist brennende Unterleibsschmerzen. Häufige OPs, Unfruchtbarkeit und Erschöpfungszustände können die Folge sein.

»Ich erlebe regelmäßig betroffene Frauen in der Praxis, die vor Schmerzen zusammenbrechen, die nicht mehr können«, sagt Gynäkologin Nicole Talbot, die sich auf die Behandlung der Endometriose spezialisiert und den Workshop organisiert hat. »Die Idee war, den Frauen eine Möglichkeit zu geben, den Weg, den Sie mit ihrer Krankheit haben, auszudrücken.«

Eine Kursteilnehmerin war Denise Friedrich. Sie leide seit ihrer Pubertät unter höllischen Schmerzen. »Natürlich gibt es immer mal wieder auch schwache Momente. Aber ich bin nicht nur Opfer und arm dran. Ich bin auch eine Kämpferin. Deshalb war es mir wichtig, dass die Statue ein Schwert in der Hand hält.«

Der letzte Ausweg ist eine OP

Gynäkologin Nicole Talbot findet diese Einstellung bewundernswert: »Die Endometriose als chronische Erkrankung mit all den Einschränkungen im Alltag zu akzeptieren und dann von da aus tapfer ins Leben zu schreiten ist immer der erste Schritt zur Besserung der Beschwerden.«

Sie schätzt, dass ungefähr jede siebte Frau unter Endometriose leidet. Damit ist es die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung. Bedauerlicherweise habe die Krankheit aber trotz dieser Häufigkeit keine Lobby. »Es gibt zu wenig Gelder für die Forschung.« Die Diagnose Diabetes glaube jeder, bei Endometriose würden die Betroffenen eher belächelt. Nach dem Motto: »Stell dich nicht so an: Ein bisschen Regelschmerzen gehören doch dazu.«

Das Tragische: Noch immer konnte die Ursache für die Entstehung einer Endometriose nicht geklärt werden. Somit besteht keine Möglichkeit einer ursächlichen Behandlung oder einer Vorbeugung.

»Wir können höchstens hormonell eingreifen, zum Beispiel mit der Pille«, sagt die Fachärztin mit den Schwerpunkten Kinder- und Jugendgynäkologie, Sexualmedizin und Schmerztherapie. Der letzte Ausweg sei eine OP.