Herford (WB/bex). Die Sorge um das Klima bewegt viele Herforder: Vor einer Woche hatte der Rat als einer der ersten in NRW den Klimanotstand ausgerufen. Am Freitag gingen zum zweiten Mal Schüler und junge Erwachsene unter den Motto »Fridays for future« auf die Straße.

Diesmal war die Wegstrecke noch etwas länger. Vom Bahnhof aus zogen die Klimaaktivisten durch die Radewig zum Alten Markt und dann zur Abschlusskundgebung auf dem Münsterkirchplatz. Allerdings kamen mit etwa 200 Demonstranten weniger als bei der Premiere am 22. März. Damals waren 350 junge Menschen und einige ältere vom Gänsemarkt zum Münsterkirchplatz gezogen. An ihrem Anliegen hat sich nichts geändert: »Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut« oder »Streik in der Schule, Streik in der Fabrik, das ist unsere Antwort auf eure Politik« schallte es durch die Straßen.

Laut Veranstalter gingen weltweit in mehr als 3000 Städten in 119 Ländern Demonstranten auf die Straße.