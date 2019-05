Von Ralf Meistes

Herford (WB). Neun Städte liegen an der Werre, von deren Quelle in Horn-Bad Meinberg bis zur Mündung in die Weser bei Bad Oeynhausen. Gemeinsam wollen sie den Zustand der Werre verbessern und den Fluss für die Bürger wieder erlebbar machen. Mit ihrem Projektbeitrag zur Regionale 2022 hoffen die Anrainer auf Fördermittel vom Land.

»Die Werre – ein Fluss, der OWL verbindet« ist der Projektantrag für die Regionale 2022 überschrieben. 17 Einzelmaßnahmen haben die Verantwortlichen aus Horn-Bad Meinberg, Detmold, Lage, Bad Salzuflen, Herford, Hiddenhausen, Kirchlengern, Löhne und Bad Oeynhausen zusammengetragen.

Jede Kommune hat ein Projekt

»Es sind Maßnahmen, die zum Teil auch schon vorgestellt wurden, aber auch neue Ideen«, sagt Dr. Peter Böhm, Beigeordneter der Stadt Herford. Jede Kommune hat eigene Projektbeiträge formuliert und auch mögliche Kosten ermittelt. Sollte der Vorstoß der neun Kommunen als Regionaleprojekt anerkannt werden, dann werden etwaige Fördergelder nicht unter den neun Kommunen aufgeteilt, sondern jede Förderung beziehe sich gezielt auf den Projektbeitrag der jeweiligen Kommune.

Die Beteiligten rechnen sich jedoch größere Chancen aus, einen Zuschlag zu erhalten, indem sie gemeinschaftlich auftreten. »Jede Maßnahme muss auch von den Gremien vor Ort beschlossen werden«, ergänzt Bernd Zimmermann, Technischer Beigeordneter der Stadt Bad Salzuflen.

Aufwertung für 6,1 Millionen

Bei den Projektbausteinen, die am Freitag in Herford vorgestellt worden sind, spielen Themen des Hochwasserschutzes und einer ökologischen Verbesserung der Werre ebenso eine Rolle wie der Aspekt Naherholung am Gewässer.

Konkret hat die Stadt Herford die Weiterentwicklung des Areals am Bergertor-Wehr aufgenommen. So sind unter anderem Sitzstufen geplant, damit Passanten an der Werre verweilen können. Auch die Anbindung der Werre an die Innenstadt durch eine Aufwertung der Wegebeziehungen wird erwähnt. Die Kosten für diese Aufwertung bemisst die Stadt Herford mit 6,1 Millionen Euro.

Radwege-Netz verbessern

Generell, auch das ist am Freitag deutlich geworden, soll das Radwege-Netz entlang der Werre von Horn-Bad Meinberg bis nach Bad Oeynhausen verbessert werden. So möchte die Stadt Bad Salzuflen einen Teil des Radweges in Richtung Lage neu machen. Ein Großteil der benötigten Fläche befinde sich allerdings im Privatbesitz. Dennoch wolle man gefahrloses Fahrradfahren in Flussnähe ermöglichen.

In Herford gibt es Überlegungen, den Werre-Radweg durch die Schaffung von Ruheinseln (Liegesofas oder -bänke/Picknick-Tische) aufzuwerten.

Auch die Gemeinde Hiddenhausen präsentiert in dem Projektbeitrag eine bereits bekannte Planung. So soll eine Wegeverbindung vom Ortszentrum Schweicheln bis zur Werre geschaffen werden. Die Städte Löhne und Bad Oeynhausen haben die Umgestaltung des Sielwehres in ihrer Projektbeschreibung aufgeführt. Mögliche Kosten hierfür: 12 Millionen Euro.