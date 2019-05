Die Auseinandersetzung ereignete sich am Platz zwischen Steintorstraße und Deichtorwall. Foto: Moritz Winde

Herford (WB/ram). Eine Massenschlägerei zwischen zwei verfeindeten Gruppen hat am Freitag die Polizei in Atem gehalten. In der Steinstraße sind nach Polizeiangaben bis zu 30 Personen aufeinander losgegangen. Vier Männer wurden festgenommen. Eine Person ist bei der Schlägerei verletzt worden.