Von Moritz Winde

Herford (WB). »Verrecke, Du Sau!« Diese handgeschriebene Morddrohung stand auf einem Zettel in einem Brief, den Mitarbeiter des Postzentrums in Herford am Freitagmittag gefunden haben. Dazu hatte der Verfasser ein weißes Pulver in eine Klarsichtfolie gesteckt. Großalarm!