Von Sophie Hoffmeier

Vorbei an Europaletten voll mit Waren ging es zu Beginn für die mehr als 300 Besucher einmal quer durch die Halle des Jeanslagers der Firma Ahlers an der Bielefelder Straße, wo im hinteren Teil eine große Bühne aufgebaut war. Gleich mehrere Scheinwerfer erleuchten die Fläche.

Außergewöhnliche Veranstaltungsorte gehören zum Konzept von »Wege durch das Land«. Die 20. Auflage der Reihe steht unter dem Thema »Aufbruch!«.

Den Anfang machte Autor Lukas Rietzschel, der mit wenigen Minuten Verspätung aus Görlitz angereist war und direkt an der Halle ankam. »Äh, hallo. Ich wollte eigentlich noch auf Toilette«, begrüßte er das Publikum: »Und normalerweise komme ich auch ohne Reisegepäck.« Durch seine sympathische Art hatte er das Publikum sofort auf seiner Seite.

Aufwachsen in sächsischer Provinz

Er las aus seinem Debütroman »Mit der Faust ins Gesicht schlagen«. Darin thematisiert der Autor das Schicksal zweier Brüder aus Ostsachsen, die mit der rechten Szene in Berührung kommen. In poetischer Weise beschreibt Rietzschel die Entwicklung der Jungen in der sächsischen Provinz. Teilweise beruhen seine Schilderungen auf wahren Begebenheiten, wie er berichtete: »Für mich ist es nicht einfach, so etwas zu schreiben und ich kann es mir immer noch nicht erklären, was da bei mir Zuhause passiert.«

Das zweite literarische Werk, das an diesem Abend im Fokus stand, widmet sich dem jugendlichen Protest gegen bestehende politische Systeme. »Die neuen Leiden des jungen W.« spielt im Jargon der DDR-Jugend der 1970er Jahre und erzählt von einem Jugendlichen, der in seinem Leben Ähnlichkeiten zu Goethes Werther entdeckt.

Stimmung dank Hiphop

Max von der Groeben war zu Gast, um den Figuren in Ulrich Plenzdorfs Werk seine Stimme zu leihen. Der Jungschauspieler ist vor allem durch seine Rolle in »Fack ju Göthe« bekannt.

Die zwei Auftritte von HipHop-Künstler Flowin IMMO sorgten jeweils für einen großen Stimmungsumschwung. Auch er weiß mit Worten umzugehen. Der Mann mit dem charakteristischen Zwirbelbart nahm die Bühne mit seiner lockeren Art sofort für sich ein. IMMO ist für seine Freestyle-Künste bekannt. Zur Hilfe für seine Showeinlage nahm er ein Abspielgerät, mit dem er vor Ort Lieder entstehen ließ aus Begriffen, die aus dem Publikum kamen. Außerdem griff er auf die unterschiedlichsten Töne und Stilrichtungen zurück. So nahm er sich spontan einen der Kartons aus dem Lager, um darauf zu trommeln.