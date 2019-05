Von Ralf Meistes

Herford (WB). Nach der Massenschlägerei zwischen Mitgliedern zweier rivalisierender Familien am Freitagabend blieb es das restliche Wochenende ruhig. Wie berichtet, haben am Freitag gegen 17 Uhr in der Steinstraße etwa 30 Personen aufeinander eingeprügelt. Einige Dutzend Polizisten waren im Einsatz, um den Streit zu beenden. Auf dem Platz zwischen Steintorstraße und Deichtorwall wurden 25 Platzverweise ausgesprochen, vier Männer nahm die Polizei in Gewahrsam. Sie konnten die Wache am Freitagabend allerdings wieder verlassen.

Vor dem Mathilden-Hospital waren Mitgliedern der verfeindeten Gruppen gegen 20 Uhr erneut aufeinandergetroffen. Dort blieb es nach Angaben der Polizei jedoch lediglich bei verbalen Auseinandersetzungen. Weitere Straftaten hat die Polizei dort nicht mehr registriert. Dennoch zeigten die Polizisten bis in den späten Abend hinein in der Herforder Innenstadt Präsenz.

Streit zwischen Imbissbesitzern

In den sozialen Netzwerken war am Freitag von Schusswaffengebrauch die Rede. Dieses Gerücht konnte die Polizei auch am Sonntag nicht bestätigen. In einem Geschäft hatte man allerdings eine Machete sichergestellt.

Auslöser der wilden Prügelei soll ein Streit zwischen zwei Imbissbesitzern gewesen sein.

In der Steinstraße ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Im Juli 2018 waren an der gleichen Stelle kurdische und afrikanische Männer aufeinander losgegangen. Im August 2014 prügelten Jesiden und muslimische Gruppen aufeinander ein. Damals sorgte der Gewaltausbruch auch bundesweit für Schlagzeilen. Die Stadt hatte im Anschluss versucht, mit einem Runden Tisch der Religionen das Ganze zu befrieden.