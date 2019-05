Herford (WB). »Neue Kitabeiträge – Fair geht anders!«: Unter diesem Motto verlangen betroffene Eltern mit einer am Freitag veröffentlichten Online-Petition eine Überarbeitung der Kita-Sätze, die ab August in Herford gelten sollen. Initiiert wurde die Eingabe vom Elternbeirat des Oberlin-Kindergartens, nachdem die Jugendamts-Elternbeiräte am Donnerstag im »Pfennigskrug« über die Beitragspläne diskutiert hatten.