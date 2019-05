Von Ralf Meistes

Viele Hoffnungen verbindet die Stadt Herford mit dem Umbau der Markthalle. Mit dem 5,5 Millionen Euro teuren Umbauprojekt soll ein weiterer Anziehungspunkt in der Innenstadt entstehen, der auch Menschen außerhalb des Stadtgebiets nach Herford lockt. Durch die jüngste Pannenserie hat das Markthallen-Projekt erhebliche Dellen erhalten. Eines ist dabei immer wieder deutlich geworden. Die Verantwortlichen wollen die Verantwortung dafür nicht übernehmen.

Probleme beim Umbau nicht einkalkuliert?

Zweimal musste die Eröffnung der Markthalle bereits verschoben werden, weil Schwierigkeiten während des Umbaus der Halle aufgetreten sind. Wer hätte das auch beim einem Bauwerk, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet worden ist, schon vermuten können? So dann wird der Umbau 800.000 Euro teurer . Nicht, weil die Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung schlecht geplant hätten, sondern weil derzeit überall die Baukosten steigen.

WWS zeigt, wie Budget eingehalten werden kann

Wen kümmert es da, dass die Wohnungsbaugesellschaft WWS zeitgleich an der Eichenstraße einige Häuser abreißen lässt und eine Kita neu baut und dabei auch noch im vorgegebenen Kostenrahmen von 2,1 Millionen Euro bleibt. Die durch den Bauboom bedingten höheren Kosten müssen an der WWS-Geschäftsführer einfach vorbei gegangen sein.

Verantwortung wird nicht angenommen

Und schließlich war selbstverständlich nicht die Pro Herford verantwortlich für den Streit mit den Marktbeschickern zu Beginn des Markthallenprojektes. Auf der Suche nach Verantwortung gibt man sich bei der Stadtmarketinggesellschaft und in der Wirtschaftsförderung jedenfalls schuldlos.

Und schließlich schafft es die Pro Herford nicht einmal, eine so wichtige Personalie wie den Weggang der Markthallenmanagerin vernünftig zu kommunizieren. Wegen jeder Petitesse wird zur Pressekonferenz eingeladen, aber den Abgang von Silke Mittmann drei Monate vor Markthallen-Eröffnung teilte die Pro Herford in einer schnöden E-Mail mit.

Ein Rückzug zur Unzeit

Inhalt: Die Pro Herford bedauert den Weggang und weiß auch nicht, wie es jetzt weiter geht. Professionelles Stadtmarketing sieht jedenfalls anders aus. Mittmanns Rückzug kommt jedenfalls zur Unzeit. In den vergangenen Monaten war sie die Hauptansprechpartnerin für die Marktbeschicker. Jetzt muss die Pro Herford auf die Schnelle Ersatz finden.

Offenbar Müllproblem übersehen

Da passen Gerüchte aus dem politischen Raum ins Bild, die Stadt habe bei all den Schwierigkeiten ganz vergessen, wo denn der Müll gelagert werden soll, der täglich in der Markthalle entsteht. Es klingt wie ein Treppenwitz: Die Stadt, die in diesen Tagen den Klimanotstand ausgerufen hat, hat die Müllbeseitigung vor der eigenen Haustür vergessen. Das Ganze ist nur noch peinlich!