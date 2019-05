Plus der Grünen liegt bei 12,4 Prozentpunkten

Gegenüber der Europawahl 2014 büßte die CDU als stärkste Kraft im Kreis Herford 8,6 Prozentpunkte ein, bei der SPD betrug der Verlust sogar 14,9 Prozentpunkte. Dagegen verzeichneten die Grünen ein Plus von 12,4 Prozentpunkten, die AfD von 4,2 und die FDP von 3,1 Prozent. Die Linke behauptete sich mit einem leichten Minus von 0,4.

SPD in Herford schwach

Die CDU erreichte in Vlotho mit knapp 28 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen ihr bestes Ergebnis auf Kreisebene, in Löhne mit 24,4 das schlechteste. Die weiteren Tops und Flops: Die SPD bekam in Rödinghausen 25,5 Prozent, in Herford dagegen nur 20,1. Für die Grünen votierten in Spenge 24,1 Prozent, in Rödinghausen immerhin noch 19,7 Prozent.

AfD in Bünde und Herford bei mehr als 10 Prozent

Die AfD war im Verhältnis in Bünde (10,6 Prozent) und Herford (10,5 Prozent) am erfolgreichsten. In den Wahlbezirken 110 (Grundschule Landsberger Straße erzielte sie 18,9 Prozent, im Wahlbezirk 090 (Ravensberger Gymnasium) noch 15,9 Prozent. In Spenge kam die AfD lediglich auf 8,8 Prozent.

Bei den Liberalen stach im Vergleich das Ergebnis in Vlotho mit 6,6 Prozent positiv hervor. Die Linke erzielte in Herford 4,8 Prozent, in Rödinghausen dagegen nur knapp 3 Prozent.

CDU verliert deutlich in Kirchlengern

Bei den Gewinnen und Verlusten ergeben sich folgende Besonderheiten: Mit Minus 11 Prozentpunkten gab es für die CDU in der Gemeinde Kirchlengern die größte Schlappe im Kreisgebiet. Vergleichsweise moderat fiel hingegen der Verlust in Vlotho mit -6,2 Prozentpunkten aus. Die SPD hatte die größten Verluste mit jeweils -17,3 Prozentpunkten ausgerechnet in ihren Hochburgen Hiddenhausen und Rödinghausen. Die geringsten Einbußen gab es in Vlotho, dem Wohnort des sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten Stefan Schwartze mit -12,7.

Ein Gewinn von 13,9 Prozentpunkten in Spenge und 13,8 in Hiddenhausen markieren die Highlights für die Grünen auf Kreisebene. Die geringsten Stimmenzuwächse für sie gab’s in Rödinghausen (+11,0) und in Vlotho (+11,1).

FDP legt zu

Die Liberalen konnten sich in Hiddenhausen von 2,2 auf 5,8 Prozent verbessern, das ergibt ein Plus von 3,6. Den geringsten Zuwachs erzielte die FDP in Spenge (+2,5).

Mit Spannung war insbesondere das Ergebnis der AfD erwartet worden: Sie konnte vor allem in Bünde Stimmenzuwächse verbuchen (+5,2), gefolgt von Rödinghausen und Kirchlengern mit jeweils +4,6 Prozentpunkten. Den geringsten Erfolg hatte die AfD in Vlotho mit +2,8 Prozentpunkten.

Der Stimmenanteil der Linken blieb in Kirchlengern unverändert bei 3,5 Prozent, den größten Verlust gab es in Vlotho mit 1,1 Prozentpunkten.

Nach dem Wahlsonntag lohnt sich nicht nur ein Blick auf die Gewinn- und Verlustrechnung der größeren Parteien. Auch eine Betrachtung der kleinen Gruppierungen, die jeweils immerhin mehr als ein Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnten, kann interessant sein. Denn dabei fällt auf: Nicht nur die Grünen können sich im Kreis Herford als Wahlgewinner fühlen.

»Die Partei« erhält 2088 Stimmen

Im Verhältnis gut abgeschnitten hat auch »Die Partei« um den Satiriker Martin Sonneborn: 2088 Stimmen konnte die Gruppierung kreisweit holen. Das sind dieses Mal immerhin 1,84 Prozent des Europawahl-Kuchens. 2014 gab’s für »Die Partei« dagegen nur magere 413 Stimmen (1,08 Prozent).

885 ungültige Stimmen

Mit der Ausbeute von 2019 toppte die Spaßpartei sogar das Ergebnis der Freien Wähler, die immerhin zahlreiche Plakate an den Straßen zwischen Rödinghausen und Vlotho angebracht hatte: Die erhielten 1427 Stimmen (1,27 Prozent), mussten sich im kreisweiten Ranking somit sogar der Tierschutzpartei (1834 Stimmen, 1,63 Prozent) geschlagen geben. Übrigens: Von den 113.254 abgegebenen Stimmzetteln der Wähler im Kreis Herford waren immerhin 885 ungültig.