Von Jan Gruhn

Berlin/Herford (WB). Lange hat Ute Zill (48) nicht mehr, um sich vorzubereiten: Am Himmelfahrtstag (Donnerstag) startet die gebürtige Herforderin ihren Lauf von Berlin aus in die alte Heimat.

350 Kilometer liegen vor ihr, zehn Tage hat sie dafür Zeit. Doch nicht nur ihre eigene sportliche Herausforderung hat die Redakteurin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) gerade im Kopf. »Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, mich damit zu beschäftigen. Aber durch den Aufstieg von Union haben wir gerade richtig viel zu tun.« Gemeint ist der 1. FC Union Berlin, der im Relegationsduell mit dem VfB Stuttgart erstmals den Sprung in die 1. Fußball-Bundesliga geschafft hat. »Für mich ist es natürlich super, denn ich habe auch den Paderbornern die Daumen gedrückt.« Ein Stück weit sei sie eben immer noch Ostwestfälin.

Persönliches Projekt zu 30 Jahren Mauerfall

Trotz Arbeitsstress hat sie eigenen Angaben zufolge immer ein Auge aufs Wetter. »Es scheint richtig warm zu werden«, sagt Zill. »Nur Freitag könnte es noch ein bisschen regnen.« Aber von großen Unwettern werde sie wohl verschont bleiben. Ihre Ausrüstung habe sie in großen Teilen schon zusammen. Eine nagelneue Powerbank soll dafür sorgen, dass ihrem Handy unterwegs nicht der Saft ausgeht. Schließlich wolle sie ihren Lauf fleißig in den sozialen Medien dokumentieren. »Ich muss aber noch in die Drogerie«, überlegt die Hobbyläuferin, Sonnencreme und Reisewaschmittel stehen noch auf dem Einkaufszettel. »Ich habe in meiner Wohnung schon kleine Haufen gemacht und überlege, ob ich noch was vergessen habe.«

Sie sei völlig überrascht, wie viele positive Reaktionen ihr Vorhaben ausgelöst habe. Bekannte aus der alten und neuen Heimat, Kollegen, Familie – viele hätten sich gemeldet und ihr viel Glück gewünscht. Zill: »Ich hoffe, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt habe.« Der Lauf von Berlin nach Herford ist für Zill ein ganz persönliches Projekt, um 30 Jahre Mauerfall zu feiern. Als Jugendliche habe sie regelmäßig Freunde in Ostberlin besucht, seit etwa 24 Jahren lebt Zill selbst in der Bundeshauptstadt.

Aufgewachsen ist sie in Herford, ihre Mutter lebt noch heute dort. Start zur ersten von zehn Etappen ist am Himmelfahrtstag um 10 Uhr auf der Glienicker Brücke. Ziel ist die Herforder Münsterkirche. Auf ihrem Weg quer durch Deutschland, immer in der Nähe der A2, wird Ute Zill von ihrer älteren Schwester auf dem Rad begleitet. Jede Tagesetappe ist mindestens so lang wie der Hermannslauf, die längste Teilstrecke misst 38 Kilometer. Dass die Journalistin fit ist, beweisen 15 Marathon-Teilnahmen und mehr als doppelt so viele Halbmarathon-Wettkämpfe. »Es wird vor allem eine mentale Herausforderung«, hatte Zill im Vorfeld gesagt.