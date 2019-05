Als alles begann: Mit seinem Didgeridoo war Tom Fronza in der Kölner Schildergasse ein viel beschäftigter Straßenmusiker.

Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). An die »unsanfte Behandlung« auf einer Kölner Polizeiwache kann sich Tom Fronza noch genau erinnern. Die Verhaftung im Winter 1999 gehört dazu, wenn der Wahl-Herforder über sein früheres Leben als Straßenmusiker spricht. Am 30. Mai ist er im FlaFla in einem Konzert zu erleben.

Er habe immer ein Problem mit Autoritäten gehabt, sagt der 49-Jährige. Und spielt damit nicht nur auf seine unfreiwilligen Polizeikontakte an. Sein ausgeprägtes Beharren auf Eigenständigkeit hat auch dazu beigetragen, dass sich Tom Fronza sein erstes Instrument – ein Saxophon – als Eigendidakt erarbeitet hat. 23 Jahre war er damals alt und das kreative Feuer brannte.

Meditatitionslehrer wies Weg

Ohne musikalische Ausbildung entstand dann während einer Indienreise der Wunsch, von der Musik sogar zu leben. Gedacht, getan – für den im Oberbergischen aufgewachsenen Musiker begann in der ersten Hälfte der 90er Jahre eine intensive Boheme-Phase in Düsseldorf.

Dann ein erneuter Cut: Nachdem sich Fronza auch das Bassspiel beigebracht hatte, lernte er das Didgeridoo kennen. Eine wichtige Rolle spielte damals sein Meditationslehrer in einem spirituellen Zentrum in Remscheid. Er habe ihm geraten, mit dem Didgeridoo auf die Straße zu gehen, so Fronza.

Bekanntschaft mit Klaus dem Geiger

Der Musiker, vom Ehrgeiz beseelt, erkannte, dass dies der Weg war, zu dem es keine Alternative gab. Schnell stellte er fest: »Wenn du jeden Tag vier bis fünf Stunden spielst, wirst du richtig gut.« Zudem hatte das Didgeridoo damals noch einen Exotenstatus, so dass der Künstler mit dem Instrument Aufsehen erregte. Finanziell kam er ab 1996/97 über die Runden. Im Jahr 1999 zog er nach Köln, wo er Klaus den Geiger kennenlernte. Dessen Markenzeichen waren Geige, Latzhose und linke Texte.

Der seinerzeit bekannteste Straßenmusiker Deutschlands trat regelmäßig in der Kölner Innenstadt auf – und für Fronza entstand ein Kontakt, der bis heute besteht und auch zum Konzert im FlaFla führt. Ruki Werch, was auf russisch »Hände hoch!« bedeutet, heißt die damals aus der Taufe gehobene Formation, die als Trio im Jugendzentrum zu erleben ist.

Ein besonderes Highlight stellt eine Weißrussland-Tournee im Jahr 2000 dar. Den einen oder anderen Tropfen Alkohol intus gaben die Musiker vor dem Palast des Präsidenten Lukaschenko ein Ständchen: »Eisgekühlter Lukaschenko, Lukaschenko eisgekühlt.« Doch einer Verhaftung entgingen sie. Überhaupt erinnert sich Fronza: »Auf den öffentlichen Plätzen, auf denen wir gespielt haben, waren natürlich auch Polizisten. Und viele fanden unsere Musik gut.«

Wendland-Tournee im Juni

Weniger Freude hatte der Herforder ein Jahr zuvor in der Kölner Innenstadt hervorgerufen: Ein Ordnungsbeamter monierte den Verkauf von CDs, Fronza konterte, es sei nur Werbung. Aber auch Werbung sei im öffentlichen Raum nicht zulässig, erwiderte der Beamte, der irgendwann die Polizei rief. Der renitente Straßenmusiker landete auf der Polizeiwache, musste sich entkleiden – und schließlich 20 Mark zahlen, weil er sich geweigert hatte, seine Personalien vorzuzeigen. In zwei weiteren Fällen stand Fronza kurz vor der Verhaftung. Dabei legt er Wert auf die Feststellung, dass er im nachhinein juristisch stets recht bekommen habe.

Doch wie dem auch sei: Mittlerweile ist der zweifache Vater, der seit zehn Jahren in Herford lebt, ruhiger geworden. Im Jahr 2004 gründet er seine Band Analogue Birds, verdient sein Geld unter anderem als Komponist und Musiklehrer. Doch wenn Klaus der Geiger ruft, gibt es kaum ein Halten. Das Konzert im FlaFla am 30. Mai beginnt um 20 Uhr. Es schließt sich eine kleine Wendland-Tournee an – das Kämpferherz schlägt weiter.