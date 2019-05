Laut Mitteilung der Polizei kam es zu dem Diebstahl bereits im Februar. Jemand hat den Geldbeutel einer Frau aus dem Krankenzimmer samt EC-Karte gestohlen.

Später habe ein Tatverdächtiger am 17. Februar in einer Volksbank in Melle mit dieser EC-Karte 400 Euro und am 1. März noch einmal in Bielefeld-Theesen an einem Geldinstitut weitere 550 Euro abgehoben.

Während des Abhebens nahm eine Kamera den bärtigen, mit Kapuzenpulli bekleideten Mann auf. Mit einem richterlichen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung können die Fotos veröffentlicht werden. Die Polizei bittet daher in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: »Wer kann Hinweise auf diesen Unbekannten geben? Wer kennt den Mann?« Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.