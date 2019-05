Das sagt die Stadt

»Die Verhandlung mit dem Hauseigentümer am Amselplatz dauert bereits ein Jahr«, sagt Baudezernent Dr. Peter Böhm. Tatsache sei, dass für den Anbau kein Antrag gestellt und auch keine Baugenehmigung zugrunde liege. »Es ist dadurch eine illegale Veränderung am Haus, die nicht mit den Vorgaben des Bebauungsplans übereinstimmt«, so Böhm. Kein einziges Haus rund um den Amselplatz habe eine Gaube.

Der Bebauungsplan sei der Planungswille der Stadt, an den müsse sich jeder Bauherr und Architekt halten. Böhm: »Es kann nun mal nicht jeder machen, was er will. Weil jemand Fakten schafft, hat er nicht automatisch recht.«

Sämtliche Veränderungen außen am Haus und auf dem Grundstück sollten mit der Stadt besprochen werden, viele Vorhaben müssten erst genehmigt werden: Garage, Carport, Gartenhäuser, sogar Zaunanlagen, die höher als zwei Meter sind. »Wir können nicht dem einen Bürger etwas nachträglich erlauben, was wir im Vorfeld einem anderen verweigert haben. Wir müssen alle gleich behandeln.«