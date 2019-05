Heimatbesuch: Nick Alexander Pasveer, der in Wien eine Schauspielausbildung absolviert, zeigt eines der T-Shirts, mit denen er die Erinnerung an die »Ibiza-Affäre« wachhalten will. Foto: Hartmut Horstmann

Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Er hat am Friedrichs-Gymnasium Abitur gemacht, lässt sich am Wiener Max-Reinhardt-Seminar zum Schauspieler ausbilden – und bringt gerade ein besonderes T-Shirt unters Volk: Nick Alexander Pasveer thematisiert darauf die »Ibiza-Affäre« des FPÖ-Politikers Heinz-Christian Strache.

»Strache zeigen, wie er ist«

»Ibiza 2017« ist auf dem Shirt zu lesen – dazu in Rot-Weiß die Farben der österreichischen Nationalflagge. Dass die Ibiza-Anspielung in Wien verstanden wird, liegt auf der Hand. »Wir haben auch schon einige T-Shirts verkauft«, sagt der 23-Jährige, der gerade bei seiner Familie in Eilshausen zu Besuch ist.

Dabei betont er, er wolle mit dem Kleidungsstück kein Geld verdienen. Der Erlös diene einem guten Zweck. Hinzu kommt ein Kunstanspruch, der auf die Exklusivität einer limitierten Auflage statt auf unbegrenzte Vervielfältigung setzt.

Gemeinsam mit einem Freund hat Nick Alexander Pasveer das T-Shirt entwickelt, weil er will, dass das Strache-Thema präsent bleibt. Dass es gelungen ist, in Ibiza ein solches Video zu drehen und zu verbreiten, begreift der Schauspieler als Erfolg für den Journalismus: »Ich finde es gut, dass Strache – und damit auch die FPÖ – so gezeigt werden, wie sie sind.«

Und das T-Shirt solle daran stets erinnern. Pasveer begrüßt in diesem Zusammenhang auch den Sturz von Kanzler Kurz: »Schließlich hat er sich auf die Zusammenarbeit mit der FPÖ eingelassen.«

Premiere als Kriegsheimkehrer

Nick Alexander Pasveer wurde in den Niederlanden geboren. Mit zwölf Jahren kam er nach Deutschland, lebte bis zu seinem Umzug nach Wien in Herford und Hiddenhausen. Erste Bekanntschaft mit der Bühnenwelt machte er als Schüler am Friedrichs-Gymnasium.

Bei einem Theaterprojekt spielte der Achtklässler die anspruchsvolle Rolle des Kriegsheimkehrers Beckmann in Borcherts Drama »Draußen vor der Tür«. Nachdem das Talent des Jugendlichen offenkundig geworden war, folgte das Engagement in der Theater-AG unter Ronald Scheibe-Hoppmann. »Er gehört zu den Leuten, die mir das Gehen beigebracht haben«, sagt der junge Mann.

Ein Gang, der am renommierten Reinhardt-Seminar zum Erfolg führte: Unter mehr als 800 Bewerbern erhielt der Herforder einen der zwölf Studienplätze – im Juni wird er die Ausbildung abschließen. In den vier Jahren seit seinem Beginn wirkte er als Gastschauspieler an den bekannten Wiener Bühnen Burgtheater und Volkstheater mit.

»Es kommt, wie es kommt«

Die Chance, danach als Schauspieler von Engagements leben zu können, bezeichnet er als »sehr gut«. Sein Herz schlage für das Theater, aber auch der Film sei eine Option: »Am liebsten würde ich beides machen.« Aber die Jahre in Wien haben ihn nicht nur zum Bühnenkünstler, sondern auch zum gelassenen Lebensphilosophen werden lassen: »Es kommt, wie es kommt.«

Einen Wunschort, an dem er zukünftig leben und arbeiten will, hat er nicht. Er wäre als Schauspieler gerne in verschiedenen europäischen Ländern unterwegs, sagt er. Die Kritik an Strache und Kurz versteht Pasveer als Plädoyer für ein offenes Europa. Spielerisch verleiht er seinem Anliegen Ausdruck – auf einem T-Shirt, das den Skandal benennt, das aber auch partytauglich ist.