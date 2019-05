Von Jan Gruhn

32 von insgesamt 350 Kilometer hat Ute Zill auf der ersten Teilstrecke hinter sich gebracht. Ihren Füße ginge es gut, Schmerzen habe sie noch nicht. In Berlin wurde sie eigenen Angaben zufolge noch von ein paar Freunden verabschiedet, dann ging es die ersten Kilometer durch Brandenburg.

»Es war hügeliger als ich gedacht habe«, sagt Zill im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. »Aber sehr schön.« Nur der Handyempfang lässt abends zu wünschen übrig. Ein kurzes Selfie schicken? »Nicht zu machen«, sagt Zill.

Kurzweilig sei der erste Tag gewesen. Einerseits, weil eine gute Freundin ebenfalls zur moralischen Unterstützung mitgelaufen sei. Andererseits wurde auch in Brandenburg Vatertag gefeiert. Nur, dass es »hier im Osten Herrentag heißt«, erklärt Zill. Viele der Ausflügler hätten Mottoshirts getragen.

Besonders beliebt sei offenbar der Spruch »Bier formte diesen schönen Körper«. Zill: »So viele habe ich davon noch nie gesehen.« Passend dazu habe es in jedem Dorf lautstarke Musik gegeben. »Brandenburg bebte heute«, kommentiert die RBB-Redakteurin.

Der zweite Lauftag soll am Freitag um 9 Uhr beginnen. Dann steht für Zill und ihre große Schwester, die sie auf dem Fahrrad begleitet, eine Strecke von 37 Kilometern an. »Mal sehen, was meine Beine an Tag zwei oder drei sagen«, überlegt Zill. Der Lauf aus der neuen Heimat Berlin in die alte Heimat Herford ist für Hobbyläuferin Zill ihr ganz persönliches Ost-West-Projekt 30 Jahre nach dem Mauerfall. Ziel ist die Münsterkirche in Herford, in zehn Tagen will Zill die Strecke geschafft haben.