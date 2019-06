Bei besonderen Starkregenereignissen können Häuser unter Wasser stehen. Die Stadt Herford will am Mittwoch, 5. Juni, über Risiken informieren. Foto: dpa

Herford (WB). Welche Gebiete in Herford könnten bei Starkregen von einer Überflutung betroffen sein? Über diese und weitere Fragen möchte der Immobilien- und Abwasserbetrieb (IAB) der Stadt informieren.

Veranstaltung im Stadtpark Schützenhof

Deshalb lädt der IAB für Mittwoch, 5. Juni, zu einem Info-Abend in den Stadtpark Schützenhof ein. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu extremen Niederschlägen. Die massiven Regenfälle stauen sich in der Kanalisation.

Computergestützte Überflutungssimulation

Das Wasser kann dann nicht abfließen, es quillt aus dem Kanal heraus. Um die Bürger und ihre Häuser besser schützen zu können, hat die Stadt eine computergestützte Überflutungssimulation durchgeführt. Im Stadtgebiet befinden sich etwa 30.000 Gebäude.

Bei einem besonderen Starkregenereignis, das alle 30 Jahre vorkommen kann, wären rund 5800 Häuser gefährdet.