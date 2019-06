In Herford ist ein Streit um die neue Kita-Gebührensatzung entbrannt. Foto: dpa

Von Bernd Bexte

Wo hört soziale Ausgewogenheit auf und fängt Ungerechtigkeit an? Auf diese Frage wird es, je nach Einkommen, viele Antworten geben. Verwaltung und Politik in Herford müssen jetzt aber in Sachen Kita-Beiträge gemeinsam eine verbindliche Lösung finden.