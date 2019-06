Herford (HK/bex). Sie demonstrieren nicht nur für ein Umdenken in Sachen Klima- und Umweltschutz, sondern tun auch selber etwas dafür: Etwa 20 Aktivisten der Fridays-f0r-Future-Bewegung haben am Freitag von 11 bis 13 Uhr Müll in Herford gesammelt.