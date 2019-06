Vor dem Herforder Amtsgericht musste sich am Dienstag ein 41-jähriger Mann für den Missbrauch an seiner Tochter verantworten.

Von Bärbel Hillebrenner

Herford (WB). Viele Tränen flossen am Dienstag im Herforder Amtsgericht: Der Angeklagte weinte vor Scham über seine sexuellen Übergriffe auf die Tochter und »weil ich sie verloren habe«. Die 18-Jährige schluchzte, weil sie bis heute an den Folgen leidet und nach einer langen Phase der Verdrängung »nun zum Prozess alles wieder hochkommt«, wie die Schülerin sagte. Sie wollte, so berichtete ihr Anwalt, dass ihr Vater bestraft werde – ins Gefängnis aber solle er nicht.