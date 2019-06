Der Anbau vor dem ehemaligen Praktiker-Markt ist bereits abgerissen worden. Die Einrichtungskette XXXLutz will sich auf dem Gelände an der Goebenstraße niederlassen. Die Bauverwaltung informierte hierüber am Donnerstag die Mitglieder des Bauausschusses. Foto: Ralf Meistesw

Von Ralf Meistes

Herford (WB). Die Ansiedlung der Einrichtungskette XXXLutz an der Goebenstraße sowie der Bau einer Kindertagesstätte an der Waisenhausstraße waren Themen am Donnerstag im Bauausschuss.

Anbau bereits abgerissen

Nachdem die österreichische Einrichtungskette XXXLutz bereits vor einigen Wochen einen Bauantrag bei der Stadtverwaltung eingereicht hatte (wir berichteten exklusiv), ist mittlerweile ein Anbau am ehemaligen Praktiker-Markt abgerissen worden. Auf dem Gelände des ehemaligen Praktiker-Marktes sollen nicht nur Möbel, sondern auch ein entsprechendes Randsortiment angeboten werden.

Bauantrag liegt vor

Dazu will die XXXLutz-Gruppe nicht nur das bestehende Gebäude nutzen, sondern auch einen Neubau errichten. Dieser soll auf dem Areal des ehemaligen Gartencenters entstehen. Der Anbau, in dem früher das Gartencenter untergebracht war, ist bereits abgerissen worden. Der Praktiker-Markt an der Goebenstraße steht seit 2013 leer. Die XXXLutz-Gruppe setzte zuletzt mit 22.000 Mitarbeitern und 260 Filialen in elf Ländern vier Milliarden Euro um.

Stadt begrüßt Neuansiedlung

Gedanken über ausreichend Parkfläche muss sich der Möbelgigant nicht machen. Diese sind aus Praktiker-Zeiten vorhanden. Die Bauverwaltung hatte die Ansiedlung eines Möbelmarktes an der Stelle befürwortet. »Wir waren im Möbelbereich für eine Stadt unserer Größe bislang eher schwach aufgestellt«, hatte Beigeordneter Dr. Peter Böhm erklärt.

Kita-Neubau: unterschiedliche Beurteilung

Unterschiedlich wurde von den Mitgliedern des Bauausschusses die Planung für die neue Kita in der Waisenhausstraße bewertet. Die Carina Stiftung möchte an der Waisenhausstraße einen Kindergarten in Kombination mit Seniorentreff und Jugendzentrum errichten. Die Carina Stiftung tritt als Bauherrin und Investor auf. Der Kirchenkreis Herford soll die Kita und weitere Gebäudeteile im Wege der Erbpacht langfristig übernehmen. Die Baugenehmigung ist bereits erteilt.

»Architekt zeigt Mut«

Die Ausgestaltung des Gebäudes hatte im Beirat für Stadtbildpflege für Kritik gesorgt. Unter anderem sollen Fenster asymmetrisch angeordnet und auf unterschiedlichen Höhen eingebaut werden. Während im Beirat angesichts der Anmutung von einer »mittleren Katastrophe« gesprochen wurde, verteidigte Eckhart Klemens (FDP) die Planung. »Hier zeigt ein Architekt Mut. Gerade bei einem Mehrgenerationenhaus erwarte ich auch etwas Neues, Anderes.« Ihn erinnere der Entwurf an den österreichischen Künstler Friedensreich Hundertwasser.