Herford (WB). Dass er sich mit Alkohol im Blut ans Steuer seines BMW setzte, ist einem 31-jährigen Herforder in der Nacht zu Sonntag zum Verhängnis geworden. Auf der Elverdisser Straße verlor er gegen 1 Uhr in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen, kam ins Schleudern und prallte gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto sowie gegen einen Baum.