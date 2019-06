Müde, aber zufrieden: Ute Zill am Fuß des Widukind-Denkmals in Herford. Foto: WB

Von Jan Gruhn

Herford (WB). 350 Kilometer liegen hinter ihr, aber es ist geschafft: In zehn Tagen ist Ute Zill (48) von Berlin nach Herford gelaufen. Am Ziel wartete ein ganz besonderes Empfangskomitee auf sie.

Die letzte Etappe von Laßbruch bei Kalletal hatte es Zills Angaben zufolge noch einmal in sich. »Es war super windig. Meine Schwester ist fast vom Fahrrad geweht worden«, erklärt Zill. Ihre Schwester hatte sie bereits seit Berlin begleitet.

Plakate für die Ankunft vorbereitet

Pünktlich gegen 15 Uhr trudelten Zill und Begleitung am Samstag auf dem Münsterkirchplatz ein. »Meine Mutter hatte 15 ihrer Turnschwestern mobilisiert«, freute sich Zill nach der Ankunft. Die rüstigen Damen hatten sogar Plakate vorbereitet. »Ein paar Leute aus meiner Klasse waren auch gekommen.«

Mit Zieleinlauf beendete Zill ihr ganz persönliches Ost-West-Projekt 30 Jahre nach dem Fall der Mauer. Seit 24 Jahren lebt die Hobbysportlerin in Berlin, doch aufgewachsen ist sie in Herford. Ihre Mutter lebt auch heute noch in der Hansestadt. Es war also ein Lauf aus der neuen in die alte Heimat, der durch mehrere Bundesländer und eben auch über die ehemalige innerdeutsche Grenze führte.

Und? Würde sie so einen Lauf noch einmal wagen? »Ich bin erst mal froh, dass es vorbei ist«, schnaufte Zill im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT durch. »Jetzt muss ich erst wieder ein paar Sachen für den Kopf machen.«

Aber sie könne sich durchaus vorstellen, erneut ein Mehrtages-Projekt in Angriff zu nehmen. Doch aus Läuferinnen-Sicht steht jetzt unter anderem zunächst die Vorbereitung auf den Berlin-Marathon Ende September an, Pflichtprogramm für die Redakteurin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB).

Die Laufsschuhe bleiben in Herford

Nur ein Paar Laufschuhe hatte Zill für die Strecke eingepackt. Und die bleiben ihr zufolge nun vorerst in Herford stehen. »Die waren schon ganz schön durch«, erklärt Zill. Ist ja auch klar, bei der Dauerbelastung. Aber direkt wegschmeißen? Nein, das nicht.

Start der Tour durch Deutschland war am Himmelfahrtstag auf der geschichtsträchtigen Glienicker Brücke. Von da an lief Zill jeden Tag mindestens 31 Kilometer – also etwa die Strecke des Hermannslaufes. Der Weg führte durch Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und NRW. Zwischendurch gab’s tierische Begegnungen, Hitze und ein verlockendes Angebot.