Von Gerd Büntzly

Vier Konzerte standen auf dem Programm, darunter Musik für Bläserensemble und Tschaikowskys letzte Sinfonie, die »Pathétique«. Der Klaviersolist des Festivals war Nikolai Tokarev. Er begann den Konzertreigen mit den zwölf Monatsbildern der »Jahreszeiten« von Peter Tschaikowsky.

»Herbstlied« für Oktober

Dieser populär gewordenen Zyklus, technisch auch für Laien erreichbar, gab dem Solisten Gelegenheit, seine Kunst der Anschlagsdifferenzierung zu zeigen. Manche Stücke wirkten wie Lieder ohne Worte mit manchmal etwas zu gleichförmig wirkenden Begleitfiguren. Das bekannteste (und in vielen Bearbeitungen popularisierte) Stück war das melancholische »Herbstlied« für den Monat Oktober.

Nach der Pause erklangen die »Bilder einer Ausstellung« von Modest Mussorksky. Nikolai Tokarev nahm das Promenadenthema auffallend schnell und verschob die Feierlichkeit auf den Schluss. Die meisten dieser Stücke sind düster und problembehaftet, in »Tuileries«, dem »Tanz der Küchlein in ihren Eierschalen« und »Der Marktplatz von Limoges« konnte der Interpret dagegen Heiterkeit mit Virtuosität verbinden.

Publikum fordert Zugaben

Das Publikum war begeistert und erspielte sich drei Zugaben: eine Mazurka von Chopin, ein Prélude von Rachmaninov und die Bearbeitung eines Praeludiums von Bach durch Alexander Siloti.

Ein Höhepunkt des Festivals war das Klavierkonzert von Peter I. Tschaikowsky mit Nikolai Tokarev am Flügel; Frank Beermann dirigierte. Kraft und Eleganz bestimmten das Spiel des Solisten. Der ausgedehnte erste Satz verlangte ihm und dem Orchester alles ab. Herrlich spielte er die mächtigen Akkorde der Einleitung aus, voller Witz das erste Thema, zart und gefühlvoll das zweite. Die häufigen Oktavgriffe bewältigte er mit äußerster Präzision.

Das Orchester begleitete ihn mit Aufbietung aller seiner Klangschattierungen. Ein hohes Verdienst erwarb es sich mit der Aufführung der zweiten Sinfonie von Aram Khatschaturjan (1903-1978). Dieses Werk ist inspiriert vom Angriff Nazideutschlands auf die Sowjetunion. Es aufzuführen wirft die Frage auf, wie die deutsche Kriegspolitik heute aussieht.

Nächstes Jahr: Beethoven

Die Musik stellte in dramatischen Klangbildern martialische Ausbrüche und Trauermusik gegeneinander. Die Streicher hatten viel Gelegenheit zum Unisono; ihre gelegentlich in penetranter Weise wiederholten Figuren nahmen Techniken von Philip Glass vorweg. Eine bedeutende Rolle hatte der Komponist der Bassklarinette zugeschrieben, was beim Beifall am Schluss gewürdigt wurde.

Intendant Andreas Kuntze war durch einen Sturm vom Abflug aus Wien verhindert worden; der Dirigent Frank Beermann gab daher in Vertretung Informationen zum Programm. Er lieferte auch Auskunft über den Schwerpunkt des nächsten Jahres: Das Programm soll Beethoven gewidmet sein, mit dem die Reihe angefangen hat. Im kommenden Jahr wird der 250. Geburtstag des großen Komponisten gefeiert.